Идеально тонкая домашняя пицца на дрожжах: делимся простым рецептом удачного теста

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Идеально тонкая домашняя пицца на дрожжах: делимся простым рецептом удачного теста

Приготовить аппетитную хрустящую пиццу очень легко в домашних условиях. Весь секрет заключается в правильном тесте, для его приготовления вам понадобятся сухие дрожжи. Соблюдайте четкие пропорции, и результат точно будет идеальным.

Идея приготовления идеально тонкой домашней пиццы на дрожжах опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.

Идеально тонкая домашняя пицца на дрожжах: делимся простым рецептом удачного теста

Ингредиенты для опары:

  • теплая вода – 270 мл.
  • дрожжи – 2 ч.л.

Ингредиенты для основы:

  • соль – 1 ч.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • мука – 400 г

Способ приготовления:

Идеально тонкая домашняя пицца на дрожжах: делимся простым рецептом удачного теста

1. В теплую воду добавить дрожжи, перемешать.

2. Добавить соль, масло, муку и вымешать тесто.

Идеально тонкая домашняя пицца на дрожжах: делимся простым рецептом удачного теста

3. Оставить на 40 минут в теплом месте для подъема.

Идеально тонкая домашняя пицца на дрожжах: делимся простым рецептом удачного теста

4. После этого примнуть и поделить на 2 части.

5. На манке сформировать основу.

Идеально тонкая домашняя пицца на дрожжах: делимся простым рецептом удачного теста

6. Добавить соус и начинку по вкусу. Например, кетчуп с итальянскими травами, салями, помидоры и много моцареллы.

7. Выпекать при температуре 250 градусов 15 минут.

Идеально тонкая домашняя пицца на дрожжах: делимся простым рецептом удачного теста

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