Приготовить аппетитную хрустящую пиццу очень легко в домашних условиях. Весь секрет заключается в правильном тесте, для его приготовления вам понадобятся сухие дрожжи. Соблюдайте четкие пропорции, и результат точно будет идеальным.

Идея приготовления идеально тонкой домашней пиццы на дрожжах опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.

Ингредиенты для опары:

теплая вода – 270 мл.

дрожжи – 2 ч.л.

Ингредиенты для основы:

соль – 1 ч.л.

масло – 1 ст.л.

мука – 400 г

Способ приготовления:

1. В теплую воду добавить дрожжи, перемешать.

2. Добавить соль, масло, муку и вымешать тесто.

3. Оставить на 40 минут в теплом месте для подъема.

4. После этого примнуть и поделить на 2 части.

5. На манке сформировать основу.

6. Добавить соус и начинку по вкусу. Например, кетчуп с итальянскими травами, салями, помидоры и много моцареллы.

7. Выпекать при температуре 250 градусов 15 минут.

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