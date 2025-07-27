Идеально тонкая домашняя пицца на дрожжах: делимся простым рецептом удачного теста
Приготовить аппетитную хрустящую пиццу очень легко в домашних условиях. Весь секрет заключается в правильном тесте, для его приготовления вам понадобятся сухие дрожжи. Соблюдайте четкие пропорции, и результат точно будет идеальным.
Идея приготовления идеально тонкой домашней пиццы на дрожжах опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- теплая вода – 270 мл.
- дрожжи – 2 ч.л.
Ингредиенты для основы:
- соль – 1 ч.л.
- масло – 1 ст.л.
- мука – 400 г
Способ приготовления:
1. В теплую воду добавить дрожжи, перемешать.
2. Добавить соль, масло, муку и вымешать тесто.
3. Оставить на 40 минут в теплом месте для подъема.
4. После этого примнуть и поделить на 2 части.
5. На манке сформировать основу.
6. Добавить соус и начинку по вкусу. Например, кетчуп с итальянскими травами, салями, помидоры и много моцареллы.
7. Выпекать при температуре 250 градусов 15 минут.
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