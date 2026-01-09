Идеально тонкие блины из теста на молоке: делимся нюансами приготовления
Удачные тонкие блины получается приготовить далеко не всегда. Все из-за неправильной технологии замешивания теста. Воспользуйтесь следующим рецептом, чтобы ваши блины получились тонкие, эластичные и золотистые.
Идея приготовления идеально тонких блинов на молоке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 г молока
- 200 г муки
- 40 г сахара
- 2 яйца
- щепотка соли
- 325 г горячего молока
- 30 г растительного масла
- 30 г сливочного масла (растопленного)
Способ приготовления:
1. Смешать венчиком молоко, сахар, соль и яйца. Просеять муку. Должна получиться густая масса, гладкая и без комочков.
2. Вторую часть молока хорошо разогреть, почти до кипения и добавить сразу тоненькой струйкой в тесто, постоянно продолжая мешать.
3. Когда уже жидкое тесто готово – добавить масло и растопленное сливочное масло.
4. Дуее хорошо разогреть сковородку.
5. Добавить 1 каплю масла, вытереть салфеткой и жарить блины на среднем огне по 40-60 секунд с 1 стороны.
7. По желанию добавить начинку с бананом, нутеллой или шоколадной пастой и сметаной или сметана + сгущенное молоко.
