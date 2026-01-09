Идеально тонкие блины из теста на молоке: делимся нюансами приготовления

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
132
Идеально тонкие блины из теста на молоке: делимся нюансами приготовления

Удачные тонкие блины получается приготовить далеко не всегда. Все из-за неправильной технологии замешивания теста. Воспользуйтесь следующим рецептом, чтобы ваши блины получились тонкие, эластичные и золотистые.

Идея приготовления идеально тонких блинов на молоке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Идеально тонкие блины из теста на молоке: делимся нюансами приготовления

Ингредиенты:

  • 200 г молока
  • 200 г муки
  • 40 г сахара
  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • 325 г горячего молока
  • 30 г растительного масла
  • 30 г сливочного масла (растопленного)

Способ приготовления:

Идеально тонкие блины из теста на молоке: делимся нюансами приготовления

1. Смешать венчиком молоко, сахар, соль и яйца. Просеять муку. Должна получиться густая масса, гладкая и без комочков.

Идеально тонкие блины из теста на молоке: делимся нюансами приготовления

2. Вторую часть молока хорошо разогреть, почти до кипения и добавить сразу тоненькой струйкой в тесто, постоянно продолжая мешать.

Идеально тонкие блины из теста на молоке: делимся нюансами приготовления

3. Когда уже жидкое тесто готово – добавить масло и растопленное сливочное масло.

Идеально тонкие блины из теста на молоке: делимся нюансами приготовления

4. Дуее хорошо разогреть сковородку.

Идеально тонкие блины из теста на молоке: делимся нюансами приготовления

5. Добавить 1 каплю масла, вытереть салфеткой и жарить блины на среднем огне по 40-60 секунд с 1 стороны.

7. По желанию добавить начинку с бананом, нутеллой или шоколадной пастой и сметаной или сметана + сгущенное молоко.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты