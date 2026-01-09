Удачные тонкие блины получается приготовить далеко не всегда. Все из-за неправильной технологии замешивания теста. Воспользуйтесь следующим рецептом, чтобы ваши блины получились тонкие, эластичные и золотистые.

Идея приготовления идеально тонких блинов на молоке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

200 г молока

200 г муки

40 г сахара

2 яйца

щепотка соли

325 г горячего молока

30 г растительного масла

30 г сливочного масла (растопленного)

Способ приготовления:

1. Смешать венчиком молоко, сахар, соль и яйца. Просеять муку. Должна получиться густая масса, гладкая и без комочков.

2. Вторую часть молока хорошо разогреть, почти до кипения и добавить сразу тоненькой струйкой в тесто, постоянно продолжая мешать.

3. Когда уже жидкое тесто готово – добавить масло и растопленное сливочное масло.

4. Дуее хорошо разогреть сковородку.

5. Добавить 1 каплю масла, вытереть салфеткой и жарить блины на среднем огне по 40-60 секунд с 1 стороны.

7. По желанию добавить начинку с бананом, нутеллой или шоколадной пастой и сметаной или сметана + сгущенное молоко.

