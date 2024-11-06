Идеальное овсяное печенье без маргарина: пошаговый рецепт со всеми пропорциями
Овсяное печенье – это классика среди выпечки, хорошо знакомая каждому из детства. Конечно, его можно приобрести в любом магазине, но это изделие никогда не сравнить с настоящим домашним, приготовленным бережными руками с любовью.
Как правильно приготовить овсяное печенье так, чтобы оно получилось идеальным, в Instagram рассказала фудблогер с ником le krendel. Кулинар продемонстрировала точный пошаговый рецепт, в который, как оказалось, не входит маргарин.
Ингредиенты
- Изюм светлый и темный – 195 гр
- Сливочное масло 82,5% – 195 гр
- Сахар – 85 гр
- Коричневый сахар – 175 гр
- Яйца – 80 гр
- Мука – 180 гр
- Корица молотая – 10 гр
- Сода – 9 гр
- Соль – 4,5 гр
- Ванильная паста – ½ ч.л. по желанию
- Мелкие овсяные хлопья быстрого приготовления – 195 гр.
Способ приготовления
1. Изюм заранее промыть и замочить в кипятке на 30 минут, затем обсушить на бумажных полотенцах. Можно заменить сушеную клюкву.
2. Положить сливочное масло комнатной температуры в чашу миксера, взбить до кремового состояния с помощью насадки "лопатка".
3. В миске смешать сахар и коричневый сахар.
4. Всыпать в масло, перемешать в миксере до однородности.
5. Добавить в смесь яйца комнатной температуры и ванильную пасту.
6. В другой миске смешать муку, корицу, соду и соль. Добавить в два приема в смесь и быстро перемешать.
7. Всыпать овсяные хлопья, перемешать.
8. Добавить изюм, снова перемешать.
9. Накрыть тесто пленкой и убрать в холодильник на полчаса.
10. Сформировать шарики весом 50гр каждый. Оставьте расстояние между ними, потому что они расплывутся.
11. Духовку нагреть до 160-170°С, выпекать 12-15 минут. Печенье должно остаться мягким внутри, как недопеченное, когда оно остынет, оно будет хрустящим по краям и мягким внутри.
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