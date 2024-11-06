Овсяное печенье – это классика среди выпечки, хорошо знакомая каждому из детства. Конечно, его можно приобрести в любом магазине, но это изделие никогда не сравнить с настоящим домашним, приготовленным бережными руками с любовью.

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Как правильно приготовить овсяное печенье так, чтобы оно получилось идеальным, в Instagram рассказала фудблогер с ником le krendel. Кулинар продемонстрировала точный пошаговый рецепт, в который, как оказалось, не входит маргарин.

Ингредиенты

Изюм светлый и темный – 195 гр

Сливочное масло 82,5% – 195 гр

Сахар – 85 гр

Коричневый сахар – 175 гр

Яйца – 80 гр

Мука – 180 гр

Корица молотая – 10 гр

Сода – 9 гр

Соль – 4,5 гр

Ванильная паста – ½ ч.л. по желанию

Мелкие овсяные хлопья быстрого приготовления – 195 гр.

Способ приготовления

1. Изюм заранее промыть и замочить в кипятке на 30 минут, затем обсушить на бумажных полотенцах. Можно заменить сушеную клюкву.

2. Положить сливочное масло комнатной температуры в чашу миксера, взбить до кремового состояния с помощью насадки "лопатка".

3. В миске смешать сахар и коричневый сахар.

4. Всыпать в масло, перемешать в миксере до однородности.

5. Добавить в смесь яйца комнатной температуры и ванильную пасту.

6. В другой миске смешать муку, корицу, соду и соль. Добавить в два приема в смесь и быстро перемешать.

7. Всыпать овсяные хлопья, перемешать.

8. Добавить изюм, снова перемешать.

9. Накрыть тесто пленкой и убрать в холодильник на полчаса.

10. Сформировать шарики весом 50гр каждый. Оставьте расстояние между ними, потому что они расплывутся.

11. Духовку нагреть до 160-170°С, выпекать 12-15 минут. Печенье должно остаться мягким внутри, как недопеченное, когда оно остынет, оно будет хрустящим по краям и мягким внутри.

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