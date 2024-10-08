Идеальное тесто для пельменей и вареников, подходящее для заморозки: рецепт
У каждой хозяйки есть свой собственный рецепт теста для вареников и пельменей, который она считает идеальным. Но почему бы не попытаться приготовить его немного иначе и сравнить вкусы?
Вот, например, фудблогерс ником brutsia в Instagram предложила рецепт пельменей, тесто которых идеально подходит и для вареников. Кроме того, его можно замораживать и не переживать, что тесто треснет, или развалится на куски во время отваривания.
Ингредиенты для теста
- Мука – 350 гр
- Яйца – 1 шт
- Сливочное масло – 35 гр
- Соль – ½ ч.л.
- Вода комнатной температуры – 175 мл
Ингредиенты для начинки
- Куриное филе – 500 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Перец молотый – ½ ч.л.
- Лук – 100 гр
- Петрушка
Способ приготовления
1.Сначала готовим тесто. Смешиваем все ингредиенты за замешиваем тесто.
2. Готовим начинку. Мясо превратить в фарш.
3. Перемолоть лук, добавить в фарш и специи. Тщательно перемешать.
4. Раскатать тесто в тонкий слой, вырезать кружочки, выложить начинку и сформовать пельмени.
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