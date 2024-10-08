Идеальное тесто для пельменей и вареников, подходящее для заморозки: рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Идеальное тесто для пельменей и вареников, подходящее для заморозки: рецепт

У каждой хозяйки есть свой собственный рецепт теста для вареников и пельменей, который она считает идеальным. Но почему бы не попытаться приготовить его немного иначе и сравнить вкусы?

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Вот, например, фудблогерс ником brutsia в Instagram предложила рецепт пельменей, тесто которых идеально подходит и для вареников. Кроме того, его можно замораживать и не переживать, что тесто треснет, или развалится на куски во время отваривания.

Идеальное тесто для пельменей и вареников, подходящее для заморозки: рецепт

Ингредиенты для теста

  • Мука – 350 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Сливочное масло – 35 гр
  • Соль – ½ ч.л.
  • Вода комнатной температуры – 175 мл

Ингредиенты для начинки

  • Куриное филе – 500 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец молотый – ½ ч.л.
  • Лук – 100 гр
  • Петрушка

Способ приготовления

1.Сначала готовим тесто. Смешиваем все ингредиенты за замешиваем тесто.

Идеальное тесто для пельменей и вареников, подходящее для заморозки: рецепт

2. Готовим начинку. Мясо превратить в фарш.

Идеальное тесто для пельменей и вареников, подходящее для заморозки: рецепт

3. Перемолоть лук, добавить в фарш и специи. Тщательно перемешать.

Идеальное тесто для пельменей и вареников, подходящее для заморозки: рецепт

4. Раскатать тесто в тонкий слой, вырезать кружочки, выложить начинку и сформовать пельмени.

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