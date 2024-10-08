У каждой хозяйки есть свой собственный рецепт теста для вареников и пельменей, который она считает идеальным. Но почему бы не попытаться приготовить его немного иначе и сравнить вкусы?

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Вот, например, фудблогерс ником brutsia в Instagram предложила рецепт пельменей, тесто которых идеально подходит и для вареников. Кроме того, его можно замораживать и не переживать, что тесто треснет, или развалится на куски во время отваривания.

Ингредиенты для теста

Мука – 350 гр

Яйца – 1 шт

Сливочное масло – 35 гр

Соль – ½ ч.л.

Вода комнатной температуры – 175 мл

Ингредиенты для начинки

Куриное филе – 500 гр

Соль – 1 ч.л.

Перец молотый – ½ ч.л.

Лук – 100 гр

Петрушка

Способ приготовления

1.Сначала готовим тесто. Смешиваем все ингредиенты за замешиваем тесто.

2. Готовим начинку. Мясо превратить в фарш.

3. Перемолоть лук, добавить в фарш и специи. Тщательно перемешать.

4. Раскатать тесто в тонкий слой, вырезать кружочки, выложить начинку и сформовать пельмени.

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