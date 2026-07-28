Идеальные домашние чебуреки, которые получатся золотистыми и хрустящими: добавьте один особый ингредиент

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
204
Рецепт хрустящих домашних чебуреков
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Домашние чебуреки всегда остаются одним из самых любимых вариантов сытной закуски для всей семьи. Чтобы они получились по-настоящему хрустящими и покрылись характерными пузырьками во время жарки, достаточно добавить в тесто один простой ингредиент. Благодаря небольшому количеству водки тесто становится более эластичным, а готовые чебуреки – золотистыми и особенно аппетитными. При этом начинка остается сочной и ароматной.

Идея приготовления хрустящих домашних чебуреков на водке опубликована на странице galina.sirotyk в Instagram.

Рецепт хрустящих домашних чебуреков

Ингредиенты для теста:

  • горячая вода – 250 мл.
  • растительное масло – 3 ст.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • водка – 2 ст.л.
  • мука – 500 г

Для начинки:

  • мясной фарш – 500 г
  • холодная вода – 100 мл.
  • лук – 2 шт.
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу.

Дополнительно:

  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Готовим тесто

1. Для приготовления теста смешайте горячую воду, соль и растительное масло. Добавьте водку и хорошо перемешайте ингредиенты.

2. Муку всыпайте постепенно в два этапа, постоянно вымешивая тесто. Оно должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.

3. Готовое тесто накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 20-30 минут.

Приправляем фарш для начинки

4. Для начинки мелко нарежьте или измельчите лук и смешайте его с мясным фаршем.

5. Добавьте соль, молотый черный перец и холодную воду. Именно вода делает начинку более сочной после жарки. Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.

Вырезаем основания

6. После этого разделите тесто на небольшие кусочки и тонко раскатайте каждый из них в круглый пласт. На одну половину выложите мясную начинку, оставляя края свободными. Накройте второй половиной теста и хорошо защепните края вилкой или пальцами.

Выкладываем начинку на заготовки

7. В глубокой сковороде или сотейнике хорошо разогрейте достаточное количество растительного масла.

Формируем чебуреки

8. Обжаривайте чебуреки по несколько минут с каждой стороны до образования красивой золотистой корочки и характерных пузырьков на поверхности теста.

Жарка чебуреков

9. Готовые чебуреки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте их горячими сразу после приготовления. Такие домашние чебуреки получаются сочными внутри, хрустящими снаружи и станут отличным вариантом сытного обеда или ужина.

Готовые чебуреки

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