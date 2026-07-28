Домашние чебуреки всегда остаются одним из самых любимых вариантов сытной закуски для всей семьи. Чтобы они получились по-настоящему хрустящими и покрылись характерными пузырьками во время жарки, достаточно добавить в тесто один простой ингредиент. Благодаря небольшому количеству водки тесто становится более эластичным, а готовые чебуреки – золотистыми и особенно аппетитными. При этом начинка остается сочной и ароматной.

Идея приготовления хрустящих домашних чебуреков на водке опубликована на странице galina.sirotyk в Instagram.

Ингредиенты для теста:

горячая вода – 250 мл.

растительное масло – 3 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

водка – 2 ст.л.

мука – 500 г

Для начинки:

мясной фарш – 500 г

холодная вода – 100 мл.

лук – 2 шт.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу.

Дополнительно:

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста смешайте горячую воду, соль и растительное масло. Добавьте водку и хорошо перемешайте ингредиенты.

2. Муку всыпайте постепенно в два этапа, постоянно вымешивая тесто. Оно должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.

3. Готовое тесто накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 20-30 минут.

4. Для начинки мелко нарежьте или измельчите лук и смешайте его с мясным фаршем.

5. Добавьте соль, молотый черный перец и холодную воду. Именно вода делает начинку более сочной после жарки. Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.

6. После этого разделите тесто на небольшие кусочки и тонко раскатайте каждый из них в круглый пласт. На одну половину выложите мясную начинку, оставляя края свободными. Накройте второй половиной теста и хорошо защепните края вилкой или пальцами.

7. В глубокой сковороде или сотейнике хорошо разогрейте достаточное количество растительного масла.

8. Обжаривайте чебуреки по несколько минут с каждой стороны до образования красивой золотистой корочки и характерных пузырьков на поверхности теста.

9. Готовые чебуреки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте их горячими сразу после приготовления. Такие домашние чебуреки получаются сочными внутри, хрустящими снаружи и станут отличным вариантом сытного обеда или ужина.

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