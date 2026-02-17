Идеальные тонкие блины без сухих краев: воспользуйтесь одним секретом
Во время приготовления тонкие блины часто получаются сухие. Особенно с краев. Но если воспользоваться следующей технологией – результат вас приятно удивит. Весь результат зависит не только от теста, но и от того, как вы жарите изделия.
Идея приготовления идеальных тонких блинов без сухих краев опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2-3 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 450 мл. молока (горячего)
- 160 г муки
- 40 г сливочного или растительного масла
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар, соль.
2. Хорошо перемешать венчиком.
3. Добавить часть молока и просеянной муки.
4. Еще раз все хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
5. Влить следующую часть горячего молока.
6. Снова перемешать, далее снова муку, которая осталась, и молоко.
7. В конце добавить растопленное сливочное масло и оставить немного отдохнуть.
8. Чтобы блины не были сухие – жарить их быстро, на среднем огне 40-60 секунд с одной стороны.
