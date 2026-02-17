Во время приготовления тонкие блины часто получаются сухие. Особенно с краев. Но если воспользоваться следующей технологией – результат вас приятно удивит. Весь результат зависит не только от теста, но и от того, как вы жарите изделия.

Идея приготовления идеальных тонких блинов без сухих краев опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

3 яйца

2-3 ст.л. сахара

щепотка соли

450 мл. молока (горячего)

160 г муки

40 г сливочного или растительного масла

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, соль.

2. Хорошо перемешать венчиком.

3. Добавить часть молока и просеянной муки.

4. Еще раз все хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

5. Влить следующую часть горячего молока.

6. Снова перемешать, далее снова муку, которая осталась, и молоко.

7. В конце добавить растопленное сливочное масло и оставить немного отдохнуть.

8. Чтобы блины не были сухие – жарить их быстро, на среднем огне 40-60 секунд с одной стороны.

