Идеальные тонкие блины на кефире: получатся золотистыми и не рвутся
Тонкие блины на кефире – один из самых удачных вариантов для завтрака или домашнего десерта. Благодаря заварному тесту они получаются эластичными, нежными и легко переворачиваются на сковородке. Такие блины долго остаются мягкими и прекрасно сочетаются как со сладкими, так и солеными начинками. Особенно вкусно подавать их с творогом и бананом.
Идея приготовления тонких блинов на кефире опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- соль – щепотка
- кефир – 400 мл.
- мука – 250 г
- кипяток – 250 мл.
- сода – 0,5 ч.л.
- масло – 2,5 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- творог – по вкусу
- сахар – по вкусу
- ванильный сахар – по вкусу
- банан – 1 шт.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до однородности. Добавьте кефир комнатной температуры и перемешайте.
2. Постепенно всыпьте муку, тщательно вымешивая тесто венчиком, чтобы не осталось комочков.
3. Отдельно растворите соду в кипятке. Тонкой струйкой влейте горячую воду в тесто, постоянно помешивая массу. В конце добавьте масло и еще раз хорошо перемешайте.
4. Разогрейте сковородку и слегка смажьте ее маслом перед первым блином. Наливайте тесто тонким слоем и обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
5. Для начинки смешайте творог с сахаром и ванильным сахаром. Банан нарежьте кружочками или небольшими кусочками.
6. Готовые блины наполните творожной начинкой и бананом, после чего заверните рулетиком или конвертом. Подавайте теплыми к чаю или кофе.
