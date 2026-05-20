Тонкие блины на кефире – один из самых удачных вариантов для завтрака или домашнего десерта. Благодаря заварному тесту они получаются эластичными, нежными и легко переворачиваются на сковородке. Такие блины долго остаются мягкими и прекрасно сочетаются как со сладкими, так и солеными начинками. Особенно вкусно подавать их с творогом и бананом.

Идея приготовления тонких блинов на кефире опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 3 ст.л.

соль – щепотка

кефир – 400 мл.

мука – 250 г

кипяток – 250 мл.

сода – 0,5 ч.л.

масло – 2,5 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

творог – по вкусу

сахар – по вкусу

ванильный сахар – по вкусу

банан – 1 шт.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до однородности. Добавьте кефир комнатной температуры и перемешайте.

2. Постепенно всыпьте муку, тщательно вымешивая тесто венчиком, чтобы не осталось комочков.

3. Отдельно растворите соду в кипятке. Тонкой струйкой влейте горячую воду в тесто, постоянно помешивая массу. В конце добавьте масло и еще раз хорошо перемешайте.

4. Разогрейте сковородку и слегка смажьте ее маслом перед первым блином. Наливайте тесто тонким слоем и обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

5. Для начинки смешайте творог с сахаром и ванильным сахаром. Банан нарежьте кружочками или небольшими кусочками.

6. Готовые блины наполните творожной начинкой и бананом, после чего заверните рулетиком или конвертом. Подавайте теплыми к чаю или кофе.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: