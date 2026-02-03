Идеальные тонкие блины на теплом молоке: не рвутся и получаются очень эластичными

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
210
Тонкие блины далеко не всегда удается приготовить удачными. Тесто часто рвется, получается очень жестким. Для того, чтобы такого не произошло, стоит воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления идеальных тонких блинов на теплом молоке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

  • 200 г молока
  • 200 г муки
  • 40 г сахара
  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • 325 г горячего молока
  • 30 г растительного масла
  • 30 г сливочного масла (растопленного)

Способ приготовления:

1. Смешать венчиком молоко, сахар, соль и яйца.

2. Просеять муку. Должна получиться густая масса, гладкая и без комочков.

3. Вторую часть молока хорошо разогреть, почти до кипения и сразу тоненькой струйкой, постоянно помешивая ввести в тесто, продолжая мешать.

4. Когда уже жидкое тесто готово – добавить масло и растопленное сливочное масло. Главное – очень хорошо разогреть сковородку, добавить 1 каплю масла, вытереть салфеткой и жарить на среднем огне, по 40-60 секунд с 1 стороны.

5. Добавить вкусную начинку.

