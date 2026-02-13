Идеальные тонкие блины с горячим молоком: рецепт на Масленицу 2026

Уже совсем скоро Масленица 2026. Именно сейчас время запастись удачными рецептами блинов на этот период. Для идеального результата воспользуйтесь следующим вариантом.

Идея приготовления идеальных тонких блинов с горячим молоком опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • 200 мл. молока
  • 200 г муки
  • 35 г сахара
  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • 325 мл. горячего молока
  • 30 г растительного масла
  • 30 г растопленного сливочного масла

Ингредиенты для начинки баунти:

  • 250 г кисломолочного сыра
  • 100 г сыра филадельфия
  • 2 ст.л. кокосовой стружки
  • 100 г сгущенного молока

Способ приготовления:

1. В миске смешать муку, молоко, яйца, сахар и соль. Консистенция должна быть, как жидкая сметана – однородная и без комочков.

2. Отдельно нагреть вторую часть молока почти до кипения.

3. Тоненькой струйкой вливаем в тесто, постоянно помешивая. Именно этот прием делает блины нежными и эластичными.

4. Добавить растопленное масло и растительное – легко перемешать.

5. Жарить на хорошо разогретой сковородке до золотистого цвета.

6. Все для начинки смешать.

7. Завернуть начинку внутрь блинов.

