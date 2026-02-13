Уже совсем скоро Масленица 2026. Именно сейчас время запастись удачными рецептами блинов на этот период. Для идеального результата воспользуйтесь следующим вариантом.

Идея приготовления идеальных тонких блинов с горячим молоком опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

200 мл. молока

200 г муки

35 г сахара

2 яйца

щепотка соли

325 мл. горячего молока

30 г растительного масла

30 г растопленного сливочного масла

Ингредиенты для начинки баунти:

250 г кисломолочного сыра

100 г сыра филадельфия

2 ст.л. кокосовой стружки

100 г сгущенного молока

Способ приготовления:

1. В миске смешать муку, молоко, яйца, сахар и соль. Консистенция должна быть, как жидкая сметана – однородная и без комочков.

2. Отдельно нагреть вторую часть молока почти до кипения.

3. Тоненькой струйкой вливаем в тесто, постоянно помешивая. Именно этот прием делает блины нежными и эластичными.

4. Добавить растопленное масло и растительное – легко перемешать.

5. Жарить на хорошо разогретой сковородке до золотистого цвета.

6. Все для начинки смешать.

7. Завернуть начинку внутрь блинов.

