Идеальные тонкие блины с горячим молоком: рецепт на Масленицу 2026
Уже совсем скоро Масленица 2026. Именно сейчас время запастись удачными рецептами блинов на этот период. Для идеального результата воспользуйтесь следующим вариантом.
Идея приготовления идеальных тонких блинов с горячим молоком опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 мл. молока
- 200 г муки
- 35 г сахара
- 2 яйца
- щепотка соли
- 325 мл. горячего молока
- 30 г растительного масла
- 30 г растопленного сливочного масла
Ингредиенты для начинки баунти:
- 250 г кисломолочного сыра
- 100 г сыра филадельфия
- 2 ст.л. кокосовой стружки
- 100 г сгущенного молока
Способ приготовления:
1. В миске смешать муку, молоко, яйца, сахар и соль. Консистенция должна быть, как жидкая сметана – однородная и без комочков.
2. Отдельно нагреть вторую часть молока почти до кипения.
3. Тоненькой струйкой вливаем в тесто, постоянно помешивая. Именно этот прием делает блины нежными и эластичными.
4. Добавить растопленное масло и растительное – легко перемешать.
5. Жарить на хорошо разогретой сковородке до золотистого цвета.
6. Все для начинки смешать.
7. Завернуть начинку внутрь блинов.
