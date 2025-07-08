Идеальные вареники, которые не слипаются и не разваливаются: подойдет любая начинка
Залог вкусных вареников – правильно приготовленное тесто. Оно не должно липнуть к рукам и склеиваться в один ком в кастрюле. Поэтому чтобы порадовать семью любимым блюдом, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления идеального теста для вареников, которое не липнет и не разваливается, опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Замешивается тесто на обычной воде.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- вода – 200 мл (кипяток)
- масло – 3 ст. л. (35 г)
- соль – 0,5 ч. л.
- начинка – может быть любая
- картофельное пюре – 250 г
- грибы (шампиньоны) – 130 г
- жареный лук
Способ приготовления:
1. Муку предварительно просеять, добавить к ней соль и растительное масло.
2. Влить кипяток и быстро замешать тесто – сначала ложкой, потом руками.
3. Обернуть тесто пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 20-30 минут.
4. Тесто раскатать в тонкий пласт и выжать стаканом кружочки.
5. Наложить примерно 1 ст. л. начинки и хорошо залепить.
6. Выложить на дощечку, присыпанную мукой.
7. Воду посолить и довести до кипения.
8. В кипящую воду отправить вареники и, как только они всплывают на поверхность, варить еще 3-5 минут – и можно доставать.
9. Выложить вареники в глубокую посуду, сверху выложить шкварки из сала.
10. Перемешать и подавать.
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