Идеальные вареники, которые не слипаются и не разваливаются: подойдет любая начинка

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Идеальные вареники, которые не слипаются и не разваливаются: подойдет любая начинка

Залог вкусных вареников – правильно приготовленное тесто. Оно не должно липнуть к рукам и склеиваться в один ком в кастрюле. Поэтому чтобы порадовать семью любимым блюдом, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления идеального теста для вареников, которое не липнет и не разваливается, опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Замешивается тесто на обычной воде.

Идеальные вареники, которые не слипаются и не разваливаются: подойдет любая начинка

Ингредиенты:

  • мука – 400 г
  • вода – 200 мл (кипяток)
  • масло – 3 ст. л. (35 г)
  • соль – 0,5 ч. л.
  • начинка – может быть любая
  • картофельное пюре – 250 г
  • грибы (шампиньоны) – 130 г
  • жареный лук

Способ приготовления:

Идеальные вареники, которые не слипаются и не разваливаются: подойдет любая начинка

1. Муку предварительно просеять, добавить к ней соль и растительное масло.

2. Влить кипяток и быстро замешать тесто – сначала ложкой, потом руками.

Идеальные вареники, которые не слипаются и не разваливаются: подойдет любая начинка

3. Обернуть тесто пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 20-30 минут.

4. Тесто раскатать в тонкий пласт и выжать стаканом кружочки.

5. Наложить примерно 1 ст. л. начинки и хорошо залепить.

Идеальные вареники, которые не слипаются и не разваливаются: подойдет любая начинка

6. Выложить на дощечку, присыпанную мукой.

7. Воду посолить и довести до кипения.

8. В кипящую воду отправить вареники и, как только они всплывают на поверхность, варить еще 3-5 минут – и можно доставать.

Идеальные вареники, которые не слипаются и не разваливаются: подойдет любая начинка

9. Выложить вареники в глубокую посуду, сверху выложить шкварки из сала.

10. Перемешать и подавать.

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