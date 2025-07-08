Залог вкусных вареников – правильно приготовленное тесто. Оно не должно липнуть к рукам и склеиваться в один ком в кастрюле. Поэтому чтобы порадовать семью любимым блюдом, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления идеального теста для вареников, которое не липнет и не разваливается, опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Замешивается тесто на обычной воде.

Ингредиенты:

мука – 400 г

вода – 200 мл (кипяток)

масло – 3 ст. л. (35 г)

соль – 0,5 ч. л.

начинка – может быть любая

картофельное пюре – 250 г

грибы (шампиньоны) – 130 г

жареный лук

Способ приготовления:

1. Муку предварительно просеять, добавить к ней соль и растительное масло.

2. Влить кипяток и быстро замешать тесто – сначала ложкой, потом руками.

3. Обернуть тесто пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 20-30 минут.

4. Тесто раскатать в тонкий пласт и выжать стаканом кружочки.

5. Наложить примерно 1 ст. л. начинки и хорошо залепить.

6. Выложить на дощечку, присыпанную мукой.

7. Воду посолить и довести до кипения.

8. В кипящую воду отправить вареники и, как только они всплывают на поверхность, варить еще 3-5 минут – и можно доставать.

9. Выложить вареники в глубокую посуду, сверху выложить шкварки из сала.

10. Перемешать и подавать.

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