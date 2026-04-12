Жареные оладьи очень часто не получается сделать удачными. Все из-за того, что вы готовите изделия из холодного кефира. Это основной ингредиент, который очень важно предварительно подогреть.

Идея приготовления идеальных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

500 мл. теплого кефира

1 яйцо

1/2 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

350 г муки

1/2 ч.л. соды

Способ приготовления:

1. Кефир подогреть в микроволновке 30-40 секунд.

2. Добавить яйцо, соль, сахар и хорошо перемешать венчиком.

3. Затем добавить сразу всю (предварительно просеянную) муку.

4. Поверх посыпать соду.

5. Вымешать один раз до однородности.

6. Прикрыть и оставить тесто отдохнуть на 15 минут.

7. В сковородку нужно влить достаточно масла – примерно 0,5 см.

8. Нагреть на огне ниже среднего, жарить оладьи.

