Идеальные воздушные оладьи из теста на кефире: делимся лучшим рецептом
Жареные оладьи очень часто не получается сделать удачными. Все из-за того, что вы готовите изделия из холодного кефира. Это основной ингредиент, который очень важно предварительно подогреть.
Идея приготовления идеальных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 мл. теплого кефира
- 1 яйцо
- 1/2 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 350 г муки
- 1/2 ч.л. соды
Способ приготовления:
1. Кефир подогреть в микроволновке 30-40 секунд.
2. Добавить яйцо, соль, сахар и хорошо перемешать венчиком.
3. Затем добавить сразу всю (предварительно просеянную) муку.
4. Поверх посыпать соду.
5. Вымешать один раз до однородности.
6. Прикрыть и оставить тесто отдохнуть на 15 минут.
7. В сковородку нужно влить достаточно масла – примерно 0,5 см.
8. Нагреть на огне ниже среднего, жарить оладьи.
