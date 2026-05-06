Отбивные – простое блюдо, но именно кляр часто решает, каким будет результат. Если он сползает или растекается, мясо теряет сочность и вид. Есть способ сделать густой кляр, который хорошо держится и образует аппетитную корочку. Для этого достаточно правильно подобрать ингредиенты и соблюсти пропорции. Такой вариант подойдет как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления идеального кляра для отбивных опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

мясо (свинина или курятина) – 600 г

лук – 1 большой или 2 маленьких

яйца – 2-3 шт.

соевый соус – 3-4 ст.л.

мука – 3 ст. л.

сыр твердый – 100 г

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо порционными кусками и хорошо отбейте с обеих сторон, чтобы оно стало мягче и быстрее прожарилось.

2. Очистите лук и мелко нарежьте или натрите на терке. Переложите в миску.

3. Добавьте яйца, соевый соус и муку. Перемешайте до однородной густой массы.

4. Натрите сыр и добавьте к кляру, еще раз хорошо перемешайте. Консистенция должна быть густой, чтобы смесь не стекала с мяса.

5. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла.

6. Каждый кусок мяса окуните в кляр, чтобы он полностью покрыл поверхность, и выложите на сковородку.

7. Жарьте на среднем или слабом огне до равномерной золотистой корочки с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: