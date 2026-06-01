Для вкусного шашлыка важно не только правильно выбрать мясо, но и приготовить удачный маринад. Один из самых простых и проверенных вариантов – маринад на кефире, который делает свинину особенно мягкой и сочной. Благодаря простым ингредиентам мясо хорошо пропитывается специями, не пересыхает во время жарки и приобретает приятный аромат. Такой рецепт отлично подходит для пикника, отдыха на природе или семейного ужина.

Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде с кефиром опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

свиной ошеек – 1,5 кг.

кефир – 400 г

лук репчатый – 3 крупные шт.

соль – 1,5–2 ч. л.

приправа для шашлыка – 40 г

Для маринованного лука

синий лук – 1-2 шт.

соль – щепотка

сахар – 1 ч.л.

уксус – 1 ч.л.

кипяток – для заливки

укроп свежий – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свиной ошеек нарежьте порционными кусочками среднего размера.

2. Лук нарежьте тонкими полукольцами и хорошо помните руками, чтобы он пустил сок.

3. В большой миске соедините мясо, лук, соль и приправу для шашлыка.

4. Влейте кефир и тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл все кусочки.

5. Накройте емкость крышкой или пищевой пленкой и оставьте мариноваться минимум на 3-4 часа.

6. Для более насыщенного вкуса лучше оставить мясо в холодильнике на ночь.

7. Замаринованное мясо нанижите на шампуры и жарьте на хорошо разогретых углях примерно 12-15 минут, периодически переворачивая.

8. Как приготовить быстрый маринованный лук к шашлыку.

9. Пока готовится мясо, можно сделать простую луковую закуску. Для этого нарежьте синий лук тонкими полукольцами, добавьте соль, сахар и уксус. Залейте кипятком на 10 минут, после чего слейте жидкость. В конце добавьте мелко нарезанный укроп и перемешайте.

Советы для сочного шашлыка

Чтобы шашлык получился максимально нежным, используйте охлажденное, а не замороженное мясо. Не стоит нарезать кусочки слишком мелко, ведь они могут быстро пересохнуть на углях. Также важно не передерживать шашлык на жаре достаточно получить румяную корочку снаружи и сочную текстуру внутри.

Готовый шашлык особенно вкусно подавать на тонком лаваше вместе с маринованным луком и свежей зеленью. Такой вариант давно стал любимой классикой для летнего сезона и отдыха на природе.

