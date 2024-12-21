Идеальный салат на каждый день: из чего приготовить
Идеальный салат – это гармония вкуса и простоты приготовления. Именно благодаря этому сочетанию на столе появляются невероятно вкусные блюда.
Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал о своем идеальном салате. Блюдо настолько легко готовится и поражает вкусом, что есть его можно чуть ли не каждый день.
Ингредиенты для салата
- Листья салата
- Томаты черри – 100 гр
- Пармезан тертый – 40 гр
- Куриное филе – 1 шт
- Мука – 3 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
- Панировочные сухари – 3 ст.л.
Ингредиенты для соуса
- Майонез – 3 ст.л.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Пармезан – по желанию
Способ приготовления
1. Листья салата нарвать или нарезать. Томаты черри измельчить.
2. Разрезать куриное филе вдоль, посыпать любимыми специями.
3. Обвалять филе в панировке: сначала в муке, затем во взбитом яйце, и напоследок – в сухарях.
4. Жарить на небольшом количестве масла на сковороде до золотистой корочки.
5. Смешать домашний майонез, оливковое масло и лимонный сок. По желанию добавить тертый пармезан.
6. Выложить листья салата, томаты черри и кусочки обжаренного куриного филе. Добавить соус и украсить гренками.
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