Идеальный салат – это гармония вкуса и простоты приготовления. Именно благодаря этому сочетанию на столе появляются невероятно вкусные блюда.

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Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал о своем идеальном салате. Блюдо настолько легко готовится и поражает вкусом, что есть его можно чуть ли не каждый день.

Ингредиенты для салата

Листья салата

Томаты черри – 100 гр

Пармезан тертый – 40 гр

Куриное филе – 1 шт

Мука – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Панировочные сухари – 3 ст.л.

Ингредиенты для соуса

Майонез – 3 ст.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Пармезан – по желанию

Способ приготовления

1. Листья салата нарвать или нарезать. Томаты черри измельчить.

2. Разрезать куриное филе вдоль, посыпать любимыми специями.

3. Обвалять филе в панировке: сначала в муке, затем во взбитом яйце, и напоследок – в сухарях.

4. Жарить на небольшом количестве масла на сковороде до золотистой корочки.

5. Смешать домашний майонез, оливковое масло и лимонный сок. По желанию добавить тертый пармезан.

6. Выложить листья салата, томаты черри и кусочки обжаренного куриного филе. Добавить соус и украсить гренками.

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