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Идеальный завтрак, от которого не испортится фигура: из чего приготовить
Бейглы – это вкусный вид выпечки, готовящийся в форме кольца. А из него, в свою очередь, уже готовят интересные и оригинальные завтраки.
Как приготовить идеальный завтрак с бейглами, в Instagram рассказала фудблогер с ником nisenitnitsia. Он получится вкуснейший и никогда не испортит фигуру.
Ингредиенты для бейгл:
- Творог – 500 гр
- Сыр твердый – 100 гр
- Яйцо – 1 шт
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Смесь семян
- Желток – для смазки
Ингредиенты для начинки
- Крем-сыр
- Микс зеленый
- Лосось слабосоленый
Способ приготовления
1. Готовим бейглы. Смешиваем все ингредиенты, кроме семян.
2. Формируем бейглы и перекладываем на пергамент.
3. Смазываем желтком, присыпаем семечками и выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.
4. Разрезаем бейглы пол, смазываем крем-сыром и выкладываем начинку.
5. Накрываем верхушкой бейгла и подаем к столу.
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