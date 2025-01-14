Бейглы – это вкусный вид выпечки, готовящийся в форме кольца. А из него, в свою очередь, уже готовят интересные и оригинальные завтраки.

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Как приготовить идеальный завтрак с бейглами, в Instagram рассказала фудблогер с ником nisenitnitsia. Он получится вкуснейший и никогда не испортит фигуру.

Ингредиенты для бейгл:

Творог – 500 гр

Сыр твердый – 100 гр

Яйцо – 1 шт

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Смесь семян

Желток – для смазки

Ингредиенты для начинки

Крем-сыр

Микс зеленый

Лосось слабосоленый

Способ приготовления

1. Готовим бейглы. Смешиваем все ингредиенты, кроме семян.

2. Формируем бейглы и перекладываем на пергамент.

3. Смазываем желтком, присыпаем семечками и выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

4. Разрезаем бейглы пол, смазываем крем-сыром и выкладываем начинку.

5. Накрываем верхушкой бейгла и подаем к столу.

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