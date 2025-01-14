Идеальный завтрак, от которого не испортится фигура: из чего приготовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Идеальный завтрак, от которого не испортится фигура: из чего приготовить

Бейглы – это вкусный вид выпечки, готовящийся в форме кольца. А из него, в свою очередь, уже готовят интересные и оригинальные завтраки.

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Как приготовить идеальный завтрак с бейглами, в Instagram рассказала фудблогер с ником nisenitnitsia. Он получится вкуснейший и никогда не испортит фигуру.

Идеальный завтрак, от которого не испортится фигура: из чего приготовить

Ингредиенты для бейгл:

  • Творог – 500 гр
  • Сыр твердый – 100 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Смесь семян
  • Желток – для смазки

Ингредиенты для начинки

  • Крем-сыр
  • Микс зеленый
  • Лосось слабосоленый

Способ приготовления

1. Готовим бейглы. Смешиваем все ингредиенты, кроме семян.

2. Формируем бейглы и перекладываем на пергамент.

Идеальный завтрак, от которого не испортится фигура: из чего приготовить

3. Смазываем желтком, присыпаем семечками и выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

4. Разрезаем бейглы пол, смазываем крем-сыром и выкладываем начинку.

Идеальный завтрак, от которого не испортится фигура: из чего приготовить

5. Накрываем верхушкой бейгла и подаем к столу.

Идеальный завтрак, от которого не испортится фигура: из чего приготовить

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