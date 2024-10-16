Бисквит – это очень легкий, нежный и пористый вид выпечки. Для того чтобы он получился именно таким, перед выпеканием тесто необходимо разрыхлить. Обычно для этого используется сода, гашеная уксусом или другой кислотой, а также уже готовые разрыхлители, которые добавляются к тесту без гашения.

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Но сейчас можно встретить рецепты приготовления выпечки, в которых сочетается сода с разрыхлителем. Похоже, что это два взаимозаменяемых ингредиента, поэтому они не должны повторяться во время приготовления. Но на самом деле каждый из них работает по-разному. Как именно, а также почему порой к выпечку следует добавлять и соду и разрыхлитель, в Instagram рассказала фудблогер Дарья Иванова.

Для начала следует понимать, что разрыхлитель, приобретенный в магазине, дает реакцию без каких-либо остатков. И, если в составе готовящегося изделия присутствуют ингредиенты, способные вызвать сильную кислотную реакцию, они нуждаются в дополнительной соде. Перед ними разрыхлитель просто окажутся бессильными, поэтому на помощь приходит процесс гашения соды. Ингредиентами, требующими дополнительного использования соды принять считать: кисломолочные продукты, фруктовые и ягодные соки или пюре, мед, шоколад, уксус, лимонную кислоту и т.д.

Или взаимозаменяемы сода и разрыхлитель?

Сода и разрыхлитель действительно являются взаимозаменяемыми ингредиентами. Но только в тех случаях, когда в состав изделия не входит мед. Этот продукт требует обязательного использования соды. Во всех остальных случаях 1 ч.л. разрыхлителя можно заменить на ½ ч.л. соды. А 2 ч.л. разрыхлителя, соответственно, заменяются на 1 ч.л. соды. И не следует забывать, что сода также нуждается в дополнительной кислоте для гашения.

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