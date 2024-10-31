Интересные корзинки-призраки на Хэллоуин: как приготовить элементарный десерт

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Интересные корзинки-призраки на Хэллоуин: как приготовить элементарный десерт

Оригинальные корзинки-призраки – это очень простая идея десерта на геловине. Вафельные основания можно купить в магазине, а затем наполнить их вишневой начинкой и нежным кремом. Для эффекта мистичности добавьте шоколадное лицо.

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Идея приготовления корзинок-призраков для детей на Хэллоуин опубликована на странице фудблогера Алины Агарковой (aharkova alina) в Instagram. Выпекаются они очень быстро.

Интересные корзинки-призраки на Хэллоуин: как приготовить элементарный десерт

Ингредиенты на корзинки:

  • мука пшеничная – 50 г
  • мука кукурузная – 40 г (можно заменить пшеничной)
  • сахар – 20 г
  • масло сливочное – 10 г
  • желток – 1 яйца
  • сметана 10% – 30 г

Ингредиенты для джема:

  • вишня – 150 г
  • кукурузный крахмал – 0,5 ч.л.

Ингредиенты на меренге:

  • белок – 1 яйца
  • сахар – 50 г
  • сок лимона – 5 капель.

Способ приготовления:

Интересные корзинки-призраки на Хэллоуин: как приготовить элементарный десерт

1. Муку смешать с сахаром, желтком и сметаной.

2. Натереть на терке холодное сливочное масло, перемешать.

Интересные корзинки-призраки на Хэллоуин: как приготовить элементарный десерт

3. Замешать тесто (минут 10), отправить в морозилку на 20 минут.

4. Стол и скалку посыпать немного мукой.

Интересные корзинки-призраки на Хэллоуин: как приготовить элементарный десерт

5. Раскатать не очень тонкое тесто.

6. Чашкой выжать 6 кружочков, затем их немного раскатать.

Интересные корзинки-призраки на Хэллоуин: как приготовить элементарный десерт

7. Утрамбовать в силиконовые формы для кексов тесто, чтобы получились корзинки.

8. Отправить в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов.

9. Для джема разморозить вишню, соединить с крахмалом и 2 раза по 30 секунд прогреть в микроволновке, пока не загустеет, после каждого раза помешивать.

10. Наполнить корзинки.

Интересные корзинки-призраки на Хэллоуин: как приготовить элементарный десерт

11. Для меренги белки с соком лимона взбить до пены и постепенно всыпать сахар и продолжать взбивать до крепких пиков.

12. Отцедить белковую смесь и отправить в духовку на 15 минут при температуре 160 градусов.

13. Сделать лицо растопленным шоколадом.

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