Оригинальные корзинки-призраки – это очень простая идея десерта на геловине. Вафельные основания можно купить в магазине, а затем наполнить их вишневой начинкой и нежным кремом. Для эффекта мистичности добавьте шоколадное лицо.

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Идея приготовления корзинок-призраков для детей на Хэллоуин опубликована на странице фудблогера Алины Агарковой (aharkova alina) в Instagram. Выпекаются они очень быстро.

Ингредиенты на корзинки:

мука пшеничная – 50 г

мука кукурузная – 40 г (можно заменить пшеничной)

сахар – 20 г

масло сливочное – 10 г

желток – 1 яйца

сметана 10% – 30 г

Ингредиенты для джема:

вишня – 150 г

кукурузный крахмал – 0,5 ч.л.

Ингредиенты на меренге:

белок – 1 яйца

сахар – 50 г

сок лимона – 5 капель.

Способ приготовления:

1. Муку смешать с сахаром, желтком и сметаной.

2. Натереть на терке холодное сливочное масло, перемешать.

3. Замешать тесто (минут 10), отправить в морозилку на 20 минут.

4. Стол и скалку посыпать немного мукой.

5. Раскатать не очень тонкое тесто.

6. Чашкой выжать 6 кружочков, затем их немного раскатать.

7. Утрамбовать в силиконовые формы для кексов тесто, чтобы получились корзинки.

8. Отправить в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов.

9. Для джема разморозить вишню, соединить с крахмалом и 2 раза по 30 секунд прогреть в микроволновке, пока не загустеет, после каждого раза помешивать.

10. Наполнить корзинки.

11. Для меренги белки с соком лимона взбить до пены и постепенно всыпать сахар и продолжать взбивать до крепких пиков.

12. Отцедить белковую смесь и отправить в духовку на 15 минут при температуре 160 градусов.

13. Сделать лицо растопленным шоколадом.

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