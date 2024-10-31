Интересные корзинки-призраки на Хэллоуин: как приготовить элементарный десерт
Оригинальные корзинки-призраки – это очень простая идея десерта на геловине. Вафельные основания можно купить в магазине, а затем наполнить их вишневой начинкой и нежным кремом. Для эффекта мистичности добавьте шоколадное лицо.
Идея приготовления корзинок-призраков для детей на Хэллоуин опубликована на странице фудблогера Алины Агарковой (aharkova alina) в Instagram. Выпекаются они очень быстро.
Ингредиенты на корзинки:
- мука пшеничная – 50 г
- мука кукурузная – 40 г (можно заменить пшеничной)
- сахар – 20 г
- масло сливочное – 10 г
- желток – 1 яйца
- сметана 10% – 30 г
Ингредиенты для джема:
- вишня – 150 г
- кукурузный крахмал – 0,5 ч.л.
Ингредиенты на меренге:
- белок – 1 яйца
- сахар – 50 г
- сок лимона – 5 капель.
Способ приготовления:
1. Муку смешать с сахаром, желтком и сметаной.
2. Натереть на терке холодное сливочное масло, перемешать.
3. Замешать тесто (минут 10), отправить в морозилку на 20 минут.
4. Стол и скалку посыпать немного мукой.
5. Раскатать не очень тонкое тесто.
6. Чашкой выжать 6 кружочков, затем их немного раскатать.
7. Утрамбовать в силиконовые формы для кексов тесто, чтобы получились корзинки.
8. Отправить в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов.
9. Для джема разморозить вишню, соединить с крахмалом и 2 раза по 30 секунд прогреть в микроволновке, пока не загустеет, после каждого раза помешивать.
10. Наполнить корзинки.
11. Для меренги белки с соком лимона взбить до пены и постепенно всыпать сахар и продолжать взбивать до крепких пиков.
12. Отцедить белковую смесь и отправить в духовку на 15 минут при температуре 160 градусов.
13. Сделать лицо растопленным шоколадом.
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