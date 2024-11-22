В Новогоднюю ночь за праздничным столом собирается вся семья или родные люди. Хозяйки готовят самые изысканные блюда, чтобы гости могли наслаждаться их непревзойденным вкусом.

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Также на праздничном столе обязательно должны присутствовать салаты. Рецептом вкусного и интересного салата на Новый год 2025 года в TikTok поделилась фудблогер с ником mariiam_foodblog.

Ингредиенты

Сладкий перец – 1 шт

Куриное филе – 1 шт

Яйца – 3 шт

Маслины – 50 гр

Моцарелла – 80 гр

Лук – ½ шт

Соль

Перец

Майонез

Способ приготовления

1.Куриное филе запекаем до готовности.

2. Яйца отвариваем до жесткого состояния желтка.

3. Лук нарезаем полукольцами и маринуем в сахаре и уксусе.

4. Перец нарезаем кубиком.

5. Куриное филе нарезаем кубиком.

6. Яйца нарезаем кубиком и добавляем к остальным ингредиентам.

7. Маслины нарезаем кольцами и добавляем в салат.

8. Добавляем сыр, маринованный лук, соль перец и заправляем все майонезом.

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