Из чего, кроме капусты и виноградных листьев, можно сделать голубцы: необычное решение для традиционного блюда
Голубцы – это блюдо украинской кухни, которое по-разному готовят в каждом отдельном регионе. Это основное блюдо всегда получается сочным и вкусным. Обычно фарш с рисом и зажаркой заворачивают в капустные или виноградные листья. Но существуют и очень необычные рецепты его приготовления.
Одним из таких в Instagram поделился шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он показал, как приготовить луковые голубцы, точно не оставят никого равнодушным.
Ингредиенты
- Лук – 2 шт
- Морковь – 2 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Фарш – 500 гр
- Рис – 1 стакан
- Гранатовый сок – ¼ ст.
- Мята свежая
- Сок лимона – ½ шт
- Пюре томатное – 2 ст.л.
- Кедровые орехи – 40 гр
- Соль
Ингредиенты для соуса
- Вода, в которой варился лук – 2,5 ст.
- Томатное пюре – 2 ст.л.
- Гранатовый сок – ¼ ст.
- Силан – 2 л
- Соль – 2 ст.л.
Способ приготовления
1.Лук очистить, разрезать с одной стороны в центр и варить в подсоленной воде около 20 мин.
2. Лук достать, а воду сохранить для приготовления соуса.
3. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить лук до золотистости, добавить морковь, чеснок и жарить 3 мин, помешивая.
4. Добавить фарш и обжарить, пока мясо не изменит цвет.
5. Добавить сок граната, помидорное пюре, нарезанную мяту и обжарить. Сделать начинку, прибавив к зажарке рис.
6. С лука сцедить оставшуюся воду и отделить каждый слой.
7. Сформировать голубцы, сложить в широкий низкий горшок, застеленный пергаментом, близко друг к другу.
8. В кастрюле смешать гранат, силан, соль и томатное пюре.
9. Добавить воду, в которой мы варили лук, довести до кипения и залить соус в кастрюлю с луком.
10. Накрыть пергаментом и фольгой.
11. Отправить в духовку, разогретую до 180° на 2 часа.
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