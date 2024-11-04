Голубцы – это блюдо украинской кухни, которое по-разному готовят в каждом отдельном регионе. Это основное блюдо всегда получается сочным и вкусным. Обычно фарш с рисом и зажаркой заворачивают в капустные или виноградные листья. Но существуют и очень необычные рецепты его приготовления.

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Одним из таких в Instagram поделился шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он показал, как приготовить луковые голубцы, точно не оставят никого равнодушным.

Ингредиенты

Лук – 2 шт

Морковь – 2 шт

Чеснок – 3 зуб

Фарш – 500 гр

Рис – 1 стакан

Гранатовый сок – ¼ ст.

Мята свежая

Сок лимона – ½ шт

Пюре томатное – 2 ст.л.

Кедровые орехи – 40 гр

Соль

Ингредиенты для соуса

Вода, в которой варился лук – 2,5 ст.

Томатное пюре – 2 ст.л.

Гранатовый сок – ¼ ст.

Силан – 2 л

Соль – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Лук очистить, разрезать с одной стороны в центр и варить в подсоленной воде около 20 мин.

2. Лук достать, а воду сохранить для приготовления соуса.

3. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить лук до золотистости, добавить морковь, чеснок и жарить 3 мин, помешивая.

4. Добавить фарш и обжарить, пока мясо не изменит цвет.

5. Добавить сок граната, помидорное пюре, нарезанную мяту и обжарить. Сделать начинку, прибавив к зажарке рис.

6. С лука сцедить оставшуюся воду и отделить каждый слой.

7. Сформировать голубцы, сложить в широкий низкий горшок, застеленный пергаментом, близко друг к другу.

8. В кастрюле смешать гранат, силан, соль и томатное пюре.

9. Добавить воду, в которой мы варили лук, довести до кипения и залить соус в кастрюлю с луком.

10. Накрыть пергаментом и фольгой.

11. Отправить в духовку, разогретую до 180° на 2 часа.

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