Вкусное и сытное рагу можно приготовить даже без мяса. Для такого рецепта можно использовать фасоль. Сочетайте с зеленью, а также томатами. Блюдо можно есть даже в пост.

Идея приготовления сытного рагу из фасоли опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

фасоль (отварная или консервированная без жидкости) – 300 г

томаты в собственном соку (измельченные) – 400 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

мука (любая: цельнозерновая, рисовая или пшеничная) – 1 ст.л.

зелень (укроп, кинза) – по вкусу

масло растительное – 1 ч.л.

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и чеснок мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке.

2. Разогреть глубокую сковородку или сотейник с 1 ч.л. масла.

3. Тушить овощи до мягкости и появления приятного аромата.

4 К овощам всыпать муку и быстро перемешать – это сделает наш соус густым и бархатным.

5. Вливаем томаты в собственном соку.

6. Добавить соль, перец и тушить на небольшом огне 2-3 минуты, чтобы вкусы соединились.

7. Добавить вареную фасоль и мелко рубленую свежую зелень (кинза придаст блюду особый колорит).

8. Все тщательно перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 10 минут на минимальном огне.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: