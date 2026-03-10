Из чего, кроме мяса, приготовить сытное рагу: получится очень вкусно
Вкусное и сытное рагу можно приготовить даже без мяса. Для такого рецепта можно использовать фасоль. Сочетайте с зеленью, а также томатами. Блюдо можно есть даже в пост.
Идея приготовления сытного рагу из фасоли опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- фасоль (отварная или консервированная без жидкости) – 300 г
- томаты в собственном соку (измельченные) – 400 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- мука (любая: цельнозерновая, рисовая или пшеничная) – 1 ст.л.
- зелень (укроп, кинза) – по вкусу
- масло растительное – 1 ч.л.
- соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и чеснок мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке.
2. Разогреть глубокую сковородку или сотейник с 1 ч.л. масла.
3. Тушить овощи до мягкости и появления приятного аромата.
4 К овощам всыпать муку и быстро перемешать – это сделает наш соус густым и бархатным.
5. Вливаем томаты в собственном соку.
6. Добавить соль, перец и тушить на небольшом огне 2-3 минуты, чтобы вкусы соединились.
7. Добавить вареную фасоль и мелко рубленую свежую зелень (кинза придаст блюду особый колорит).
8. Все тщательно перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 10 минут на минимальном огне.
