Домашний плавленый сыр – это простая альтернатива магазинным пастам, которую легко приготовить самостоятельно. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты, а результат приятно удивит нежной текстурой и насыщенным сливочным вкусом. Такой сыр прекрасно подходит для бутербродов, гренков или быстрых перекусов. К тому же вы можете самостоятельно выбирать добавки и регулировать вкус готового продукта.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогерши zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло (растопленное) – 100 г

сода – 1 ч.л.

соль – 1,5 ч.л.

баликовая колбаса – 100-120 г

Способ приготовления:

1. В кастрюлю с толстым дном выложите творог.

2. Добавьте растопленное сливочное масло, яйца, соду и соль.

3. С помощью блендера взбейте массу до максимальной однородности.

4. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, прогревайте смесь примерно 5-7 минут. За это время творожная масса должна стать гладкой и полностью расплавиться.

5. Снимите кастрюлю с плиты. При необходимости еще раз взбейте массу блендером для получения идеально нежной консистенции.

6. Мелко нарежьте балыковскую колбасу и добавьте к горячему сыру.

7. По желанию вместо колбасы можно использовать свежий укроп, ароматные сушеные травы или мелко нарезанные вяленые помидоры.

8. Хорошо перемешайте массу и переложите в контейнер или форму.

9. Поставьте сыр в холодильник на 1-2 часа, чтобы он остыл и приобрел нужную текстуру.

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