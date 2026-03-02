Из чего приготовить домашний тонкий лаваш: идеально подойдет любая начинка
Тонкий лаваш очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего четыре ингредиента. Тесто прекрасно прожаривается и получается очень эластичным. Лаваш можно использовать как основу для различных закусок.
Идея приготовления домашнего тонкого лаваша опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты на 10 шт:
- мука – 350 г (2,5 стакана).
- кипяток – 200 мл. (очень горячая вода).
- соль – 1 ч.л.
- масло – 1-2 ст.л. (растительное)
Способ приготовления:
1. В муку добавить соль, масло и кипяток.
2. Сначала перемешать ложкой затем – руками.
3. Тесто должно быть мягким и эластичным.
4. Накрыть тесто пленкой или пакетом и оставить на 15-30 минут.
5. Разделить тесто на 10 частей.
6. Раскатать каждую очень тонко, почти до прозрачности.
7. Разогреть сухую сковороду (без масла).
8. Жарить лепешки по 30-60 секунд с каждой стороны до появления золотистых пятен.
9. Готовый лаваш сбрызните водой, накройте мокрым полотенцем, сложив стопкой.
