Тонкий лаваш очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего четыре ингредиента. Тесто прекрасно прожаривается и получается очень эластичным. Лаваш можно использовать как основу для различных закусок.

Идея приготовления домашнего тонкого лаваша опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты на 10 шт:

мука – 350 г (2,5 стакана).

кипяток – 200 мл. (очень горячая вода).

соль – 1 ч.л.

масло – 1-2 ст.л. (растительное)

Способ приготовления:

1. В муку добавить соль, масло и кипяток.

2. Сначала перемешать ложкой затем – руками.

3. Тесто должно быть мягким и эластичным.

4. Накрыть тесто пленкой или пакетом и оставить на 15-30 минут.

5. Разделить тесто на 10 частей.

6. Раскатать каждую очень тонко, почти до прозрачности.

7. Разогреть сухую сковороду (без масла).

8. Жарить лепешки по 30-60 секунд с каждой стороны до появления золотистых пятен.

9. Готовый лаваш сбрызните водой, накройте мокрым полотенцем, сложив стопкой.

