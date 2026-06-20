Ленивый наполеон" — это упрощённая версия популярного десерта, которая позволяет насладиться знакомым вкусом без длительного приготовления. Вместо традиционных коржей используется тонкий лаваш, который после подсушивания становится хрустящим и прекрасно сочетается с нежным кремом.

Идея приготовления "ленивого наполеона" опубликована на странице фудблогерши fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 100 г

молоко – 500 мл.

кукурузный крахмал – 30 г

яйца – 2 шт.

сухое молоко – 20 г

сахар или подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте лаваш небольшими кусочками или разломайте руками.

2. Подсушите лаваш на сухой сковороде или в духовке до появления легкой золотистой корочки. После этого дайте ему остыть.

3. Для крема в глубокой миске смешайте яйца, сухое молоко, кукурузный крахмал и сахар или подсластитель.

4. Постепенно влейте молоко, постоянно перемешивая массу венчиком до однородности.

5. Перелейте смесь в кастрюлю и варите на среднем огне, непрерывно помешивая. Когда крем начнёт загустевать и приобретёт однородную консистенцию, снимите его с огня.

6. Выложите подсушенные кусочки лаваша в форму для десерта.

7. Добавьте горячий крем и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно пропитался.

8. Разровняйте поверхность и оставьте десерт остывать.

9. Поставьте форму в холодильник на несколько часов для стабилизации текстуры и пропитки.

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