Из чего приготовить ленивый наполеон: рецепт без заморочки
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Ленивый наполеон" — это упрощённая версия популярного десерта, которая позволяет насладиться знакомым вкусом без длительного приготовления. Вместо традиционных коржей используется тонкий лаваш, который после подсушивания становится хрустящим и прекрасно сочетается с нежным кремом.
Идея приготовления "ленивого наполеона" опубликована на странице фудблогерши fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 100 г
- молоко – 500 мл.
- кукурузный крахмал – 30 г
- яйца – 2 шт.
- сухое молоко – 20 г
- сахар или подсластитель – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте лаваш небольшими кусочками или разломайте руками.
2. Подсушите лаваш на сухой сковороде или в духовке до появления легкой золотистой корочки. После этого дайте ему остыть.
3. Для крема в глубокой миске смешайте яйца, сухое молоко, кукурузный крахмал и сахар или подсластитель.
4. Постепенно влейте молоко, постоянно перемешивая массу венчиком до однородности.
5. Перелейте смесь в кастрюлю и варите на среднем огне, непрерывно помешивая. Когда крем начнёт загустевать и приобретёт однородную консистенцию, снимите его с огня.
6. Выложите подсушенные кусочки лаваша в форму для десерта.
7. Добавьте горячий крем и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно пропитался.
8. Разровняйте поверхность и оставьте десерт остывать.
9. Поставьте форму в холодильник на несколько часов для стабилизации текстуры и пропитки.
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