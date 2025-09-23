Из чего приготовить полезные домашние сосиски: не сравнятся с магазинными
Домашние сосиски – отличная альтернатива магазинным. Они получаются сочными, ароматными и без лишних добавок. Приготовить их можно очень быстро, а результат приятно удивит даже тех, кто обычно покупает готовые изделия. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов блюдо будет нежным внутри и будет иметь аппетитную корочку снаружи.
Идея приготовления полезных домашних сосисок опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты (на 2 порции):
- куриный фарш из филе – 300-350 г
- фарш из бедра курицы – 300-350 г
- твердый сыр – 70 г
- соль, перец, копченая паприка – по вкусу
- специи для фарша – по желанию
- немного холодной воды
Способ приготовления:
1. Для сочных сосисок лучше брать смесь фарша из куриного филе и бедра в соотношении 50 на 50. Если готовите фарш самостоятельно, снимите лишний жир с бедра.
2. Фарш смешайте с солью, специями и небольшим количеством холодной воды.
3. Выложите массу на пищевую пленку или пергамент.
4. Сформируйте прямоугольный слой и положите по центру кусочек сыра. Далее плотно заверните в пленку в виде "конфеты" и хорошо зафиксируйте края.
5. Сосиски опустите в кипящую воду на 5 минут, после чего выньте и поджарьте на сухой сковороде-гриль. Они приобретут красивую корочку и аппетитный запах.
