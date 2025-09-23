Домашние сосиски – отличная альтернатива магазинным. Они получаются сочными, ароматными и без лишних добавок. Приготовить их можно очень быстро, а результат приятно удивит даже тех, кто обычно покупает готовые изделия. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов блюдо будет нежным внутри и будет иметь аппетитную корочку снаружи.

Идея приготовления полезных домашних сосисок опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты (на 2 порции):

куриный фарш из филе – 300-350 г

фарш из бедра курицы – 300-350 г

твердый сыр – 70 г

соль, перец, копченая паприка – по вкусу

специи для фарша – по желанию

немного холодной воды

Способ приготовления:

1. Для сочных сосисок лучше брать смесь фарша из куриного филе и бедра в соотношении 50 на 50. Если готовите фарш самостоятельно, снимите лишний жир с бедра.

2. Фарш смешайте с солью, специями и небольшим количеством холодной воды.

3. Выложите массу на пищевую пленку или пергамент.

4. Сформируйте прямоугольный слой и положите по центру кусочек сыра. Далее плотно заверните в пленку в виде "конфеты" и хорошо зафиксируйте края.

5. Сосиски опустите в кипящую воду на 5 минут, после чего выньте и поджарьте на сухой сковороде-гриль. Они приобретут красивую корочку и аппетитный запах.

