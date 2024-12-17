Сочельник – это день перед Рождеством и последняя дата Рождественского поста. По традиции на праздничный стол принято подавать 12 постных блюд, среди которых обязательны кутья и компот. Остальные блюда хозяйки могут придумывать в соответствии со вкусовыми предпочтениями семьи.

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Фудблогер с ником eat_tastyyy в TikTok представила рецепт постного салата, идеально дополнившего праздничный стол. Он не только вкусен, но и готовится просто из доступных продуктов.

Ингредиенты

Морковь большая – 1 шт

Лук большой – 1 шт

Шампиньоны – 100 гр

Фасоль отварная – 300 гр

Масло растительное – 2 ст.л.

Яблочный уксус – 1 ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Фасоль отвариваем до готовности или используем консервированную.

2. Морковь чистим и натираем на большой терке.

3. Обжариваем на масле до мягкости и убираем из сковороды.

4. Обжариваем нарезанный полукольцами лук до прозрачности и также убираем из сковороды.

5. Шампиньоны обжариваем до испарения жидкости.

6. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости. Перемешиваем.

7. Добавляем соль и перец по вкусу, а также немного уксуса по желанию. Еще раз перемешиваем и подаем на стол.

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