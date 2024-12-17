Из чего приготовить постный салат на сочельник: вкусный рецепт на праздничный стол
Сочельник – это день перед Рождеством и последняя дата Рождественского поста. По традиции на праздничный стол принято подавать 12 постных блюд, среди которых обязательны кутья и компот. Остальные блюда хозяйки могут придумывать в соответствии со вкусовыми предпочтениями семьи.
Фудблогер с ником eat_tastyyy в TikTok представила рецепт постного салата, идеально дополнившего праздничный стол. Он не только вкусен, но и готовится просто из доступных продуктов.
Ингредиенты
- Морковь большая – 1 шт
- Лук большой – 1 шт
- Шампиньоны – 100 гр
- Фасоль отварная – 300 гр
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Яблочный уксус – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Фасоль отвариваем до готовности или используем консервированную.
2. Морковь чистим и натираем на большой терке.
3. Обжариваем на масле до мягкости и убираем из сковороды.
4. Обжариваем нарезанный полукольцами лук до прозрачности и также убираем из сковороды.
5. Шампиньоны обжариваем до испарения жидкости.
6. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости. Перемешиваем.
7. Добавляем соль и перец по вкусу, а также немного уксуса по желанию. Еще раз перемешиваем и подаем на стол.
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