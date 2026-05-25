Домашний лаваш легко приготовить без духовки и сложных продуктов. Для теста понадобятся только мука, вода, масло и соль, а результат получается значительно вкуснее магазинного варианта. Такой лаваш хорошо подходит для шаурмы, рулетов, закусок или просто вместо хлеба. Главное – тонко раскатать тесто и не пересушить его на сковородке. Готовые лепешки получаются мягкими, эластичными и очень нежными.

Идея приготовления тонкого лаваша опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты для лаваша:

мука – 350 г

соль – щепотка

кипяток – 200 мл.

масло – 30 мл.

Ингредиенты для начинки:

майонез – по вкусу

сметана – по вкусу

соус шрирача – по вкусу

курица по вкусу

спаржа – по вкусу

твердый сыр – по вкусу

огурец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Просейте муку в глубокую миску. Добавьте соль, влейте кипяток и масло. Сначала перемешайте массу ложкой или лопаткой, чтобы не обжечь руки.

2. Когда тесто немного остынет, замесите его руками до гладкой и эластичной консистенции. На это понадобится примерно 5-7 минут. Заверните тесто в пищевую пленку или накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на 30 минут.

3. Готовое тесто поделите на 8 одинаковых частей и сформируйте шарики. Каждую часть очень тонко раскатайте. Лаваш должен быть почти прозрачным – именно тогда он получится нежным и гибким.

4. Хорошо разогрейте сухую сковородку. Обжаривайте каждый лаваш примерно по 40-50 секунд с обеих сторон до появления легких румяных пятен. Важно не передержать лепешки, чтобы они не стали сухими.

5. Готовые лаваши выкладывайте на полотенце и слегка сбрызгивайте водой или смазывайте кисточкой. Затем накройте полотенцем еще на 10-15 минут – так они останутся мягкими и эластичными.

6. Для простой домашней шаурмы смешайте майонез, сметану и немного шрирачи. Добавьте обжаренную курицу, спаржу, сыр и нарезанный огурец. Заверните начинку в лаваш и поджарьте рулет на сухой сковороде со всех сторон до хрустящей корочки.

