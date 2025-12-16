Буженину часто запекают именно на зимние праздники. Но часто бывает, что блюдо получается или сухим, или жирным. Все зависит не только от того, в чем вы маринуете продукт, но какое именно мясо выберете.

Идея приготовления сочной буженины из индейки на праздники опубликована на странице фудблогера recipes.naumenko в Instagram.

Ингредиенты:

филе индейки – 1 кг.

чеснок – 4 зубчика

соль, перец, сухой чеснок – все по чайной ложке

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Филе индейки проколоть вилкой.

2. Чеснок, соль, перец и сухой чеснок смешать вместе в миске.

3. Натереть смесью индейку с обеих сторон.

4. Одну сторону смазать горчицей и положить ею на фольгу. Так же повторить все со второй стороной индейки.

5. Замотать все в фольгу в несколько слоев, прижимая руками, чтобы не осталось много воздуха между фольгой и филе.

6. Положить в форму и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 2 часа.

7. Поставить на ночь в холодильник.

8. Подавать охлажденной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: