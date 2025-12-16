Из какого мяса получается сочная и нежирная буженина: рецепт на праздники
Буженину часто запекают именно на зимние праздники. Но часто бывает, что блюдо получается или сухим, или жирным. Все зависит не только от того, в чем вы маринуете продукт, но какое именно мясо выберете.
Идея приготовления сочной буженины из индейки на праздники опубликована на странице фудблогера recipes.naumenko в Instagram.
Ингредиенты:
- филе индейки – 1 кг.
- чеснок – 4 зубчика
- соль, перец, сухой чеснок – все по чайной ложке
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Филе индейки проколоть вилкой.
2. Чеснок, соль, перец и сухой чеснок смешать вместе в миске.
3. Натереть смесью индейку с обеих сторон.
4. Одну сторону смазать горчицей и положить ею на фольгу. Так же повторить все со второй стороной индейки.
5. Замотать все в фольгу в несколько слоев, прижимая руками, чтобы не осталось много воздуха между фольгой и филе.
6. Положить в форму и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 2 часа.
7. Поставить на ночь в холодильник.
8. Подавать охлажденной.
