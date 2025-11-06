Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда, а также для праздничного стола. Вкус котлет зависит именно от вида мяса.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, из какого мяса получатся очень вкусные и сочные котлеты.

Для сочных котлет лучше всего подходит

Жирная свинина (ошеек, лопатка, грудинка) или смесь свинины и говядины в пропорции (50/50). Если вы предпочитаете куриные котлеты, используйте мясо из бедер, а к сухому фаршу добавьте сало или немного воды.

Комбинации мяса

Свинина и говядина это классическое сочетание, где жирная свинина делает котлеты нежными, а говядина добавляет насыщенного вкуса.

Говядина и птица

Можно совместить говядину с куриным или индюшиным мясом. Если используете филе птицы, добавьте в фарш немного сала или кожи для сочности.

Свинина и птица

Смесь этих двух видов мяса также даст нежный результат, особенно если взять мясо из бедер курицы или индейки.

Выбор части мяса

Свинина

Лучше всего подойдут ошеек, лопатка, грудинка или задняя часть. Избегайте слишком постных частей, таких как вырезка.

Сало

Если вы используете постное мясо, можно добавить немного сала для сочности и вкуса. А для диетических котлет или если фарш кажется слишком сухим, добавьте во время замешивания немного прохладной воды!

