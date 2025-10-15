Сочную домашнюю ветчину можно приготовить из куриного мяса. Это будет значительно бюджетнее и полезнее, чем покупать магазинную колбасу. Идеально на бутерброды или дополнение к любому гарниру.

Идея приготовления сочной куриной ветчины с грибами опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

куриное бедро – 400г

грибы – 100 г

соль, перец

сушеный чеснок – 2 ч.л.

паприка копченая – 1 ч.л.

сливки 20% – 75 мл.

фисташки – 60 г (или любые орешки)

Способ приготовления:

1. Взбить в блендере куриное филе.

2. Бедро и грибы нарезать на кусочки и добавить к фаршу.

3. В смесь добавить сушеный чеснок, паприку, соль и перец, фисташки и немного сливок.

4. Хорошо вымешать, и положить на пергамент или пищевую пленку и сформировать в продолговатую толстую колбаску.

5. Поставить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь.

6. Выпекать при темпертуре 180 градусов 60 минут.

