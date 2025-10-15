Из какого мяса приготовить домашнюю сочную ветчину: значительно лучше магазинной колбасы
Сочную домашнюю ветчину можно приготовить из куриного мяса. Это будет значительно бюджетнее и полезнее, чем покупать магазинную колбасу. Идеально на бутерброды или дополнение к любому гарниру.
Идея приготовления сочной куриной ветчины с грибами опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- куриное бедро – 400г
- грибы – 100 г
- соль, перец
- сушеный чеснок – 2 ч.л.
- паприка копченая – 1 ч.л.
- сливки 20% – 75 мл.
- фисташки – 60 г (или любые орешки)
Способ приготовления:
1. Взбить в блендере куриное филе.
2. Бедро и грибы нарезать на кусочки и добавить к фаршу.
3. В смесь добавить сушеный чеснок, паприку, соль и перец, фисташки и немного сливок.
4. Хорошо вымешать, и положить на пергамент или пищевую пленку и сформировать в продолговатую толстую колбаску.
5. Поставить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь.
6. Выпекать при темпертуре 180 градусов 60 минут.
