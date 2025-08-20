Из какого мяса приготовить сочные котлеты: делимся бюджетным рецептом
Для того, чтобы приготовить сочные котлеты, можно использовать обычные куриные сердечки. Такие субпродукты бюджетные, не требуют длительной термической обработки. Изделия можно пожарить на сковородке, приготовить в мультиварке или в духовке.
Идея приготовления сочных котлет из куриных сердечек опубликована на странице фудблогера ketiv в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 200 г
- куриное яйцо – 1 маленькое (или 1/2)
- лук – 1/4 шт.
- морковь – 3 кружочка (20 г)
- овсяные хлопья – 2 ст.л. (или овсяная/гречневая мука/манка 1-2 ст.л.)
- растительное масло (рафинированное) – 1 ч. л.
- зелень – щепотка (по желанию)
Способ приготовления:
1. Подготовить сердечки: срезать жир сверху, очистить от лишнего, хорошо промыть внутри.
2. Взбить в блендере сердечки вместе с яйцом и луком.
3. Добавить мелко натертую морковь и овсяные хлопья.
4. Перемешать и оставить на 5-10 минут для набухания хлопьев.
5. Сформировать небольшие котлетки.
6 На сковороде на маленьком огне под крышкой жарить до готовности (после приготовления оставить на 10 минут, чтобы котлетки пропарились и остались сочными). На пару готовить 15-20 минут.
7. В духовке при температуре 180 градусов на пергаменте 20-25 минут. В мультиварке режим "Пароварка" 15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: