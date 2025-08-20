Для того, чтобы приготовить сочные котлеты, можно использовать обычные куриные сердечки. Такие субпродукты бюджетные, не требуют длительной термической обработки. Изделия можно пожарить на сковородке, приготовить в мультиварке или в духовке.

Идея приготовления сочных котлет из куриных сердечек опубликована на странице фудблогера ketiv в Instagram.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 200 г

куриное яйцо – 1 маленькое (или 1/2)

лук – 1/4 шт.

морковь – 3 кружочка (20 г)

овсяные хлопья – 2 ст.л. (или овсяная/гречневая мука/манка 1-2 ст.л.)

растительное масло (рафинированное) – 1 ч. л.

зелень – щепотка (по желанию)

Способ приготовления:

1. Подготовить сердечки: срезать жир сверху, очистить от лишнего, хорошо промыть внутри.

2. Взбить в блендере сердечки вместе с яйцом и луком.

3. Добавить мелко натертую морковь и овсяные хлопья.

4. Перемешать и оставить на 5-10 минут для набухания хлопьев.

5. Сформировать небольшие котлетки.

6 На сковороде на маленьком огне под крышкой жарить до готовности (после приготовления оставить на 10 минут, чтобы котлетки пропарились и остались сочными). На пару готовить 15-20 минут.

7. В духовке при температуре 180 градусов на пергаменте 20-25 минут. В мультиварке режим "Пароварка" 15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: