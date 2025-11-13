Из какого овоща получится самый полезный и вкусный суп: делимся рецептом, который хочется повторить

Тыква – самый полезный осенний овощ, который идеально подходит для приготовления вкусных супов, салатов, каш, а также выпечки и закусок. Стоит отметить, что тыква "любит" практически все специи, а особенно – куркуму, паприку, чеснок и масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного тыквенного супа со сливками.

Ингредиенты:

  • 1 тыква 1 кг
  • 1 большая морковь
  • 300 г томатов
  • 1 крупный лук
  • 1 головка чеснока
  • 1,5 л воды/бульона
  • 150 мл сливок
  • соль, перец, итальянские травы по желанию

Для подачи:

  • куриное филе/креветки

Способ приготовления:

1. Нарезаем овощи и выкладываем на противень и запекаем 1 час при 180С.

2. Готовые овощи выкладываем овощи в кастрюлю, заливаем бульоном/водой, добавляем сливки и хорошо взбиваем блендером, доводим до кипения, и подсаливаем.

3. Подаем с мясом, поджаренным хлебом с сыром!

