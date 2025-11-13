Все рецепты
Из какого овоща получится самый полезный и вкусный суп: делимся рецептом, который хочется повторить
Тыква – самый полезный осенний овощ, который идеально подходит для приготовления вкусных супов, салатов, каш, а также выпечки и закусок. Стоит отметить, что тыква "любит" практически все специи, а особенно – куркуму, паприку, чеснок и масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного тыквенного супа со сливками.
Ингредиенты:
- 1 тыква 1 кг
- 1 большая морковь
- 300 г томатов
- 1 крупный лук
- 1 головка чеснока
- 1,5 л воды/бульона
- 150 мл сливок
- соль, перец, итальянские травы по желанию
Для подачи:
- куриное филе/креветки
Способ приготовления:
1. Нарезаем овощи и выкладываем на противень и запекаем 1 час при 180С.
2. Готовые овощи выкладываем овощи в кастрюлю, заливаем бульоном/водой, добавляем сливки и хорошо взбиваем блендером, доводим до кипения, и подсаливаем.
3. Подаем с мясом, поджаренным хлебом с сыром!
