Из какого риса получается приготовить рассыпчатый плов: делимся идеальным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,8 т.
Именно от того, какому рису вы отдадите предпочтение, зависит то, получится ли у вас действительно вкусный и рассыпчатый плов. Поэтому для того, чтобы не ошибиться, предлагаем ознакомиться с идеальным рецептом, который точно получится у каждой хозяйки.

О том, как приготовить идеальный рассыпчатый плов, рассказал фудблогер Алекс Миль (mil alexx) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • рис (длиннозернистый, пропаренный) – 500-600 г
  • мясо – 600 г
  • лук – 600 г
  • морковь – 500 г
  • масло – 60 г
  • чеснок – 1 головка
  • соль, зира, и готовая смесь специй для плова (пачка 20-30г)

Способ приготовления:

1. Нарезать лук полукольцами, морковь крупными кусочками.

2. Мясо кубиком, почистить чеснок.

3. Рис тщательно промыть холодной водой 5-8 раз. Замочить его на 30 минут.

4. В кастрюлю влить масло, прогреть и добавить лук.

5. Готовить на большом огне, перемешивая, пока он не начнет становиться золотистым.

6. Положить мясо и на большом огне, перемешивая, готовить еще 6-8 минут.

7. Добавить морковь, все специи, перемешать.

8. На небольшом огне тушить 6 минут.

9. Влить 300 мл воды, вставить в центр головку чеснока.

10. Накрыть крышкой и тушить 15 минут.

11. Достать чеснок из кастрюли.

12. Добавить рис, залить водой, чтобы она едва покрыла рис. Не перемешивать.

13. Вставить чеснок обратно.

14. Дать воде закипеть, накрыть крышкой.

15. Готовить еще 20 минут до полного выкипания воды.

16. Выключить огонь и дать настояться еще 30 минут.

