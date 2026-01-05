Из какой капусты быстро приготовить вкусные голубцы: получатся очень сочными
Для того, чтобы быстро приготовить вкусные голубцы, можно использовать не обычную белокочанную капусту. Выберите другой овощ для основы, который пропаривается всего за несколько минут и прекрасно поддается заворачиванию.
Идея приготовления сытных голубцов из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера tetyana food в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 небольшие пекинские капусты
- рис – 200 г
- фарш – 700 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- зелень
- специи – по вкусу
- томатная паста – 2 ст.л.
- вода – 0.5 л
Способ приготовления:
1. Разобрать капусту
2. Залить кипятком.
3. Оставить на несколько минут.
4. Лук пожарить до золотистого цвета, добавить фарш, и как только фарш поменяет цвет, добавить специи, зелень, чеснок и отваренный до полуготовности рис.
5. Сформировать голубцы.
6. Выложить в кастрюлю.
7. Залить водой с томатной пастой.
8. Накрыть крышкой и варить на минимальном огне 25-30 минут.
