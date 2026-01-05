Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
624
Для того, чтобы быстро приготовить вкусные голубцы, можно использовать не обычную белокочанную капусту. Выберите другой овощ для основы, который пропаривается всего за несколько минут и прекрасно поддается заворачиванию.

Идея приготовления сытных голубцов из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера tetyana food в Instagram.

Ингредиенты:

  • 2 небольшие пекинские капусты
  • рис – 200 г
  • фарш – 700 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • зелень
  • специи – по вкусу
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • вода – 0.5 л

Способ приготовления:

1. Разобрать капусту

2. Залить кипятком.

3. Оставить на несколько минут.

4. Лук пожарить до золотистого цвета, добавить фарш, и как только фарш поменяет цвет, добавить специи, зелень, чеснок и отваренный до полуготовности рис.

5. Сформировать голубцы.

6. Выложить в кастрюлю.

7. Залить водой с томатной пастой.

8. Накрыть крышкой и варить на минимальном огне 25-30 минут.

