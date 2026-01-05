Для того, чтобы быстро приготовить вкусные голубцы, можно использовать не обычную белокочанную капусту. Выберите другой овощ для основы, который пропаривается всего за несколько минут и прекрасно поддается заворачиванию.

Идея приготовления сытных голубцов из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера tetyana food в Instagram.

Ингредиенты:

2 небольшие пекинские капусты

рис – 200 г

фарш – 700 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

зелень

специи – по вкусу

томатная паста – 2 ст.л.

вода – 0.5 л

Способ приготовления:

1. Разобрать капусту

2. Залить кипятком.

3. Оставить на несколько минут.

4. Лук пожарить до золотистого цвета, добавить фарш, и как только фарш поменяет цвет, добавить специи, зелень, чеснок и отваренный до полуготовности рис.

5. Сформировать голубцы.

6. Выложить в кастрюлю.

7. Залить водой с томатной пастой.

8. Накрыть крышкой и варить на минимальном огне 25-30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: