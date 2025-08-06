Из-за чего молоко может быстро испортиться: названы ошибки хранения

Екатерина Ягович
Кулинария
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Из-за чего молоко может быстро испортиться: названы ошибки хранения

Свежее молоко – продукт, который требует правильного хранения. Часто оно портится еще до завершения срока годности, и причина кроется не только в качестве товара, но и в том, куда его ставят. Неправильное расположение в холодильнике или длительное пребывание при комнатной температуре могут существенно сократить срок свежести.

Редакция FoodOboz делится несколькими простыми правилами, которые помогут сохранить молоко свежим значительно дольше.

Из-за чего молоко может быстро испортиться: названы ошибки хранения

Где молоко хранится лучше всего

Многие ставят бутылки или пакеты с молоком на полочки в дверце холодильника. Это кажется удобным, но именно там самая высокая температура. Дверца открывается по несколько раз в день, и каждое колебание температуры ускоряет порчу продукта.

Стоит ставить молоко на средних или нижних полках ближе к задней стенке холодильника, где температура остается стабильной. Именно эта зона подходит для хранения скоропортящихся продуктов.

Из-за чего молоко может быстро испортиться: названы ошибки хранения

Почему молоко портится быстрее

Молоко особенно чувствительно к теплу. Если оставить его на столе более чем на два часа, даже в прохладном помещении, оно начнет терять свежесть. В жаркое время этот процесс происходит еще быстрее.

Чтобы избежать этого, после покупки стоит сразу поставить молоко в холодильник. При закупке его лучше брать в последнюю очередь, чтобы продукт не успел нагреться, пока наполняется корзина.

Дополнительные советы

Из-за чего молоко может быстро испортиться: названы ошибки хранения

Молоко нужно защищать от прямого света – оно не только сокращает срок хранения, но и ухудшает вкус. Перед покупкой обязательно проверяйте срок годности и выбирайте самый свежий продукт.

Молоко можно замораживать, но после размораживания его текстура может измениться: оно часто расслаивается, особенно если содержит много жира. Замороженное молоко пригодно к употреблению около месяца, однако чем дольше оно лежит в морозильной камере, тем больше теряет качество.

Из-за чего молоко может быстро испортиться: названы ошибки хранения

Правильное хранение позволяет не только избежать лишних затрат, но и наслаждаться свежим продуктом намного дольше.

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