Свежее молоко – продукт, который требует правильного хранения. Часто оно портится еще до завершения срока годности, и причина кроется не только в качестве товара, но и в том, куда его ставят. Неправильное расположение в холодильнике или длительное пребывание при комнатной температуре могут существенно сократить срок свежести.

Редакция FoodOboz делится несколькими простыми правилами, которые помогут сохранить молоко свежим значительно дольше.

Где молоко хранится лучше всего

Многие ставят бутылки или пакеты с молоком на полочки в дверце холодильника. Это кажется удобным, но именно там самая высокая температура. Дверца открывается по несколько раз в день, и каждое колебание температуры ускоряет порчу продукта.

Стоит ставить молоко на средних или нижних полках ближе к задней стенке холодильника, где температура остается стабильной. Именно эта зона подходит для хранения скоропортящихся продуктов.

Почему молоко портится быстрее

Молоко особенно чувствительно к теплу. Если оставить его на столе более чем на два часа, даже в прохладном помещении, оно начнет терять свежесть. В жаркое время этот процесс происходит еще быстрее.

Чтобы избежать этого, после покупки стоит сразу поставить молоко в холодильник. При закупке его лучше брать в последнюю очередь, чтобы продукт не успел нагреться, пока наполняется корзина.

Дополнительные советы

Молоко нужно защищать от прямого света – оно не только сокращает срок хранения, но и ухудшает вкус. Перед покупкой обязательно проверяйте срок годности и выбирайте самый свежий продукт.

Молоко можно замораживать, но после размораживания его текстура может измениться: оно часто расслаивается, особенно если содержит много жира. Замороженное молоко пригодно к употреблению около месяца, однако чем дольше оно лежит в морозильной камере, тем больше теряет качество.

Правильное хранение позволяет не только избежать лишних затрат, но и наслаждаться свежим продуктом намного дольше.

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