Изысканная и простая в приготовлении закуска на новогодний стол: пригодится слоеное тесто
Одной из важнейших частей подготовки к Новому году подбор блюд на праздничный стол. Все они должны быть вкусными и выглядеть хорошо. Особенно это касается закусок, которые могут служить настоящим украшением праздника.
Рецептом именно такого блюда рассказали на сайте "Ой, такая занятая мама". Там подробно описали, как приготовить изысканную и простую закуску с помощью простых ингредиентов и слоеного теста.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- Ветчина
- Сыр
- Бамбуковые палочки
- Чеснок
- Петрушка
- Сливочное масло
Способ приготовления
1. Слоеное тесто размораживаем и выкладываем на рабочую поверхность.
2. Сверху выкладываем нарезанную ветчину.
3. Добавляем нарезанный сыр и закрываем еще одним куском теста.
4. Разрезаем на ленты и складываем их волной.
5. Втыкаем бамбуковую палочку так, чтобы торчала сверху на 1 см., и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
6. Выпекаем при 200 градусах в течение 20 минут или до золотистости теста.
7. Чеснок, петрушку и растопленное сливочное масло смешиваем в глубокой емкости и смазываем блюдом.
8. Из куска сыра вырезаем звездочку и нанизываем на верхушку блюда. Подаем к столу.
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