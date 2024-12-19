Одной из важнейших частей подготовки к Новому году подбор блюд на праздничный стол. Все они должны быть вкусными и выглядеть хорошо. Особенно это касается закусок, которые могут служить настоящим украшением праздника.

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Рецептом именно такого блюда рассказали на сайте "Ой, такая занятая мама". Там подробно описали, как приготовить изысканную и простую закуску с помощью простых ингредиентов и слоеного теста.

Ингредиенты

Слоеное тесто

Ветчина

Сыр

Бамбуковые палочки

Чеснок

Петрушка

Сливочное масло

Способ приготовления

1. Слоеное тесто размораживаем и выкладываем на рабочую поверхность.

2. Сверху выкладываем нарезанную ветчину.

3. Добавляем нарезанный сыр и закрываем еще одним куском теста.

4. Разрезаем на ленты и складываем их волной.

5. Втыкаем бамбуковую палочку так, чтобы торчала сверху на 1 см., и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

6. Выпекаем при 200 градусах в течение 20 минут или до золотистости теста.

7. Чеснок, петрушку и растопленное сливочное масло смешиваем в глубокой емкости и смазываем блюдом.

8. Из куска сыра вырезаем звездочку и нанизываем на верхушку блюда. Подаем к столу.

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