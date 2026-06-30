В сезон абрикосов можно легко приготовить эффектную закуску, которая станет украшением любого стола. Сочетание сочных фруктов, нежного сыра бри, меда и орехов создает изысканный вкус без сложных кулинарных приёмов. Такое блюдо прекрасно подходит для летних встреч с друзьями, семейного ужина или праздничного меню. На приготовление уйдет всего несколько минут, а результат приятно удивит даже тех, кто любит необычные сочетания продуктов.

Идея приготовления изысканной закуски из абрикосов опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

абрикосы – 12 спелых плодов

сыр бри или камамбер – 150 г

орехи пекан – 50 г (по желанию можно заменить грецкими орехами)

жидкий мёд – 30 г

Способ приготовления:

1. Абрикосы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки.

2. Выложите половинки фруктов срезом вверх на противень или в форму для запекания.

3. На каждую половинку положите небольшой кусочек сыра бри или камамбера.

4. Добавьте сверху по кусочку ореха.

5. Полейте каждый абрикос небольшим количеством жидкого меда.

6. Поставьте закуску в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 15 минут. За это время сыр станет мягким, а абрикосы слегка карамелизуются.

7. Подавайте блюдо горячим или теплым сразу после приготовления.

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