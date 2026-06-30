Изысканная летняя закуска с сыром бри: получится очень вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
183
Изысканная летняя закуска с сыром бри: получится очень вкусно
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В сезон абрикосов можно легко приготовить эффектную закуску, которая станет украшением любого стола. Сочетание сочных фруктов, нежного сыра бри, меда и орехов создает изысканный вкус без сложных кулинарных приёмов. Такое блюдо прекрасно подходит для летних встреч с друзьями, семейного ужина или праздничного меню. На приготовление уйдет всего несколько минут, а результат приятно удивит даже тех, кто любит необычные сочетания продуктов.

Идея приготовления изысканной закуски из абрикосов опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Изысканная летняя закуска с сыром бри: получится очень вкусно

Ингредиенты:

  • абрикосы – 12 спелых плодов
  • сыр бри или камамбер – 150 г
  • орехи пекан – 50 г (по желанию можно заменить грецкими орехами)
  • жидкий мёд – 30 г

Способ приготовления:

Изысканная летняя закуска с сыром бри: получится очень вкусно

1. Абрикосы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки.

2. Выложите половинки фруктов срезом вверх на противень или в форму для запекания.

Изысканная летняя закуска с сыром бри: получится очень вкусно

3. На каждую половинку положите небольшой кусочек сыра бри или камамбера.

4. Добавьте сверху по кусочку ореха.

Изысканная летняя закуска с сыром бри: получится очень вкусно

5. Полейте каждый абрикос небольшим количеством жидкого меда.

6. Поставьте закуску в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 15 минут. За это время сыр станет мягким, а абрикосы слегка карамелизуются.

Изысканная летняя закуска с сыром бри: получится очень вкусно

7. Подавайте блюдо горячим или теплым сразу после приготовления.

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