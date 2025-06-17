Изысканная паста с креветками для сытного ужина: очень легко приготовить дома
Вместо того, чтобы просто отваривать макароны на ужин, можно приготовить изысканную пасту. Используйте для блюда креветки, а также много сыра и помидоров. Для деального результата протушите все в сливочном соусе.
Идея приготовления вкусной пасты с креветками для легкого ужина опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- паста – 250 г
- креветки – 250 г
- помидор черри – 8 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- брокколи (отваренное) – 150 г
- сливки – 160 мл.
- сыр – 40 г
- зелень
Способ приготовления:
1. В кипящей подсоленной воде отварить пасту.
2. На сковородке обжарить чеснок.
3. Добавить томаты.
4. Через 3 минуты всыпать отваренные креветки, а затем отваренную брокколи.
5. Залить все сливками.
6. Добавить сыр и оставить соус на 5 минут.
7. Подсолить и добавить отваренную пасту – можно подавать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: