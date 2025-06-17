Вместо того, чтобы просто отваривать макароны на ужин, можно приготовить изысканную пасту. Используйте для блюда креветки, а также много сыра и помидоров. Для деального результата протушите все в сливочном соусе.

Идея приготовления вкусной пасты с креветками для легкого ужина опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

паста – 250 г

креветки – 250 г

помидор черри – 8 шт.

чеснок – 1 зубчик

брокколи (отваренное) – 150 г

сливки – 160 мл.

сыр – 40 г

зелень

Способ приготовления:

1. В кипящей подсоленной воде отварить пасту.

2. На сковородке обжарить чеснок.

3. Добавить томаты.

4. Через 3 минуты всыпать отваренные креветки, а затем отваренную брокколи.

5. Залить все сливками.

6. Добавить сыр и оставить соус на 5 минут.

7. Подсолить и добавить отваренную пасту – можно подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: