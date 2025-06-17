Изысканная паста с креветками для сытного ужина: очень легко приготовить дома

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
108
Изысканная паста с креветками для сытного ужина: очень легко приготовить дома

Вместо того, чтобы просто отваривать макароны на ужин, можно приготовить изысканную пасту. Используйте для блюда креветки, а также много сыра и помидоров. Для деального результата протушите все в сливочном соусе.

Идея приготовления вкусной пасты с креветками для легкого ужина опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Получится очень вкусно.

Изысканная паста с креветками для сытного ужина: очень легко приготовить дома

Ингредиенты:

  • паста – 250 г
  • креветки – 250 г
  • помидор черри – 8 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • брокколи (отваренное) – 150 г
  • сливки – 160 мл.
  • сыр – 40 г
  • зелень

Способ приготовления:

Изысканная паста с креветками для сытного ужина: очень легко приготовить дома

1. В кипящей подсоленной воде отварить пасту.

2. На сковородке обжарить чеснок.

Изысканная паста с креветками для сытного ужина: очень легко приготовить дома

3. Добавить томаты.

Изысканная паста с креветками для сытного ужина: очень легко приготовить дома

4. Через 3 минуты всыпать отваренные креветки, а затем отваренную брокколи.

Изысканная паста с креветками для сытного ужина: очень легко приготовить дома

5. Залить все сливками.

6. Добавить сыр и оставить соус на 5 минут.

Изысканная паста с креветками для сытного ужина: очень легко приготовить дома

7. Подсолить и добавить отваренную пасту – можно подавать.

Изысканная паста с креветками для сытного ужина: очень легко приготовить дома

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