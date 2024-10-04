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Изысканная закуска из запеченного перца: рецепт стал вирусным в социальных сетях
Брюскеты с запеченным болгарским перцем – настоящий хит этой осенью. Закуска получается действительно очень изысканной, хоть и стоит копейки. Блюдо станет идеальным дополнением любого вашего празднования.
Идея приготовления элементарной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Ольги Кобык (oliakobyk) в Instagram. Вкус в меру пикантный и достаточно легкий.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 3 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- немного соли
- уксус – 0,5 ст.л.
- масло – 1 ст.л.
- укроп
Способ приготовления:
1. Болгарский перец помыть.
2. Сложить в чугунную кастрюлю.
3. Запекать 30 минут.
4. После этого перец почистить и порезать полосками.
5. Добавить соль, уксус, растительное масло, чеснок и укроп.
6. Перемешать и охладить.
7. Подавать на хлебцах, смазанных крем-сыром.
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