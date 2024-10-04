Изысканная закуска из запеченного перца: рецепт стал вирусным в социальных сетях

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
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Изысканная закуска из запеченного перца: рецепт стал вирусным в социальных сетях

Брюскеты с запеченным болгарским перцем – настоящий хит этой осенью. Закуска получается действительно очень изысканной, хоть и стоит копейки. Блюдо станет идеальным дополнением любого вашего празднования.

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Идея приготовления элементарной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Ольги Кобык (oliakobyk) в Instagram. Вкус в меру пикантный и достаточно легкий.

Изысканная закуска из запеченного перца: рецепт стал вирусным в социальных сетях

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 3 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • немного соли
  • уксус – 0,5 ст.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • укроп

Способ приготовления:

Изысканная закуска из запеченного перца: рецепт стал вирусным в социальных сетях

1. Болгарский перец помыть.

2. Сложить в чугунную кастрюлю.

Изысканная закуска из запеченного перца: рецепт стал вирусным в социальных сетях

3. Запекать 30 минут.

4. После этого перец почистить и порезать полосками.

Изысканная закуска из запеченного перца: рецепт стал вирусным в социальных сетях

5. Добавить соль, уксус, растительное масло, чеснок и укроп.

6. Перемешать и охладить.

Изысканная закуска из запеченного перца: рецепт стал вирусным в социальных сетях

7. Подавать на хлебцах, смазанных крем-сыром.

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