Брюскеты с запеченным болгарским перцем – настоящий хит этой осенью. Закуска получается действительно очень изысканной, хоть и стоит копейки. Блюдо станет идеальным дополнением любого вашего празднования.

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Идея приготовления элементарной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Ольги Кобык (oliakobyk) в Instagram. Вкус в меру пикантный и достаточно легкий.

Ингредиенты:

болгарский перец – 3 шт.

чеснок – 1 зубчик

немного соли

уксус – 0,5 ст.л.

масло – 1 ст.л.

укроп

Способ приготовления:

1. Болгарский перец помыть.

2. Сложить в чугунную кастрюлю.

3. Запекать 30 минут.

4. После этого перец почистить и порезать полосками.

5. Добавить соль, уксус, растительное масло, чеснок и укроп.

6. Перемешать и охладить.

7. Подавать на хлебцах, смазанных крем-сыром.

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