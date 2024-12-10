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Изысканная закуска с хамоном на праздничный стол: с чем приготовить
На каждом праздничном столе обязательно присутствуют закуски. Эти блюда не только утоляют голод, но и создают хорошее настроение.
Фудблогер с ником iriska dimitrova в Instagram рассказала, как приготовить невероятно вкусную закуску, идеально подходящую к новогоднему столу. Сочетание хамона и хурмы доставит настоящее гастрономическое удовольствие.
Ингредиенты
- Хамон
- Сыр бри
- Хурма
- Руколо
- Бальзамический соус
- Орехи
Способ приготовления
1. Хурму и сыр бри нарезаем ломтиками.
2. На пластинку хамона выкладываем свежую рукколу, хурму и бри.
3. Плотно заворачиваем рулетиком.
4. Поливаем бальзамическим соусом и посыпаем измельченным орехами.
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