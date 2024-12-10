На каждом праздничном столе обязательно присутствуют закуски. Эти блюда не только утоляют голод, но и создают хорошее настроение.

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Фудблогер с ником iriska dimitrova в Instagram рассказала, как приготовить невероятно вкусную закуску, идеально подходящую к новогоднему столу. Сочетание хамона и хурмы доставит настоящее гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты

Хамон

Сыр бри

Хурма

Руколо

Бальзамический соус

Орехи

Способ приготовления

1. Хурму и сыр бри нарезаем ломтиками.

2. На пластинку хамона выкладываем свежую рукколу, хурму и бри.

3. Плотно заворачиваем рулетиком.

4. Поливаем бальзамическим соусом и посыпаем измельченным орехами.

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