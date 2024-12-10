Изысканная закуска с хамоном на праздничный стол: с чем приготовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
1,3 т.
Изысканная закуска с хамоном на праздничный стол: с чем приготовить

На каждом праздничном столе обязательно присутствуют закуски. Эти блюда не только утоляют голод, но и создают хорошее настроение.

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Фудблогер с ником iriska dimitrova в Instagram рассказала, как приготовить невероятно вкусную закуску, идеально подходящую к новогоднему столу. Сочетание хамона и хурмы доставит настоящее гастрономическое удовольствие.

Изысканная закуска с хамоном на праздничный стол: с чем приготовить

Ингредиенты

  • Хамон
  • Сыр бри
  • Хурма
  • Руколо
  • Бальзамический соус
  • Орехи

Способ приготовления

1. Хурму и сыр бри нарезаем ломтиками.

Изысканная закуска с хамоном на праздничный стол: с чем приготовить

2. На пластинку хамона выкладываем свежую рукколу, хурму и бри.

Изысканная закуска с хамоном на праздничный стол: с чем приготовить

3. Плотно заворачиваем рулетиком.

4. Поливаем бальзамическим соусом и посыпаем измельченным орехами.

Изысканная закуска с хамоном на праздничный стол: с чем приготовить

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