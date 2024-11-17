Изысканные брускеты "Цезарь" для праздничного стола: готовятся гораздо проще популярного салата

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Изысканные брускеты 'Цезарь' для праздничного стола: готовятся гораздо проще популярного салата

Брюскеты "Цезарь" – идеальная закуска для праздничного стола. Готовятся они гораздо проще популярного салата с идентичным названием. Такое изысканное блюдо точно поразит ваших гостей.

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Идея приготовления праздничных брускет "Цезарь" опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов.

Изысканные брускеты ''Цезарь'' для праздничного стола: готовятся гораздо проще популярного салата

Ингредиенты:

  • багет
  • листья салата
  • соус "Цезарь"
  • куриное филе
  • чери
  • сыр твердый выдержанный
  • масло для жарки
  • специи

Способ приготовления:

Изысканные брускеты ''Цезарь'' для праздничного стола: готовятся гораздо проще популярного салата

1. Филе замариновать в специях (паприка, соль и травы).

2. Поджарить на сковороде.

Изысканные брускеты ''Цезарь'' для праздничного стола: готовятся гораздо проще популярного салата

3. Готовое филе порезать на маленькие кусочки.

Изысканные брускеты ''Цезарь'' для праздничного стола: готовятся гораздо проще популярного салата

4. Багет нарезать и обжарить с помощью масла в сковороде или в духовке.

5. Багет смазать соусом.

Изысканные брускеты ''Цезарь'' для праздничного стола: готовятся гораздо проще популярного салата

6. Выложить листья салата, филе, добавить помидоры черри.

7. Полить соус сеточкой и посыпать щедро тертым сыром.

Изысканные брускеты ''Цезарь'' для праздничного стола: готовятся гораздо проще популярного салата

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