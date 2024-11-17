Брюскеты "Цезарь" – идеальная закуска для праздничного стола. Готовятся они гораздо проще популярного салата с идентичным названием. Такое изысканное блюдо точно поразит ваших гостей.

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Идея приготовления праздничных брускет "Цезарь" опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов.

Ингредиенты:

багет

листья салата

соус "Цезарь"

куриное филе

чери

сыр твердый выдержанный

масло для жарки

специи

Способ приготовления:

1. Филе замариновать в специях (паприка, соль и травы).

2. Поджарить на сковороде.

3. Готовое филе порезать на маленькие кусочки.

4. Багет нарезать и обжарить с помощью масла в сковороде или в духовке.

5. Багет смазать соусом.

6. Выложить листья салата, филе, добавить помидоры черри.

7. Полить соус сеточкой и посыпать щедро тертым сыром.

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