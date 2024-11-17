Изысканные брускеты "Цезарь" для праздничного стола: готовятся гораздо проще популярного салата
Брюскеты "Цезарь" – идеальная закуска для праздничного стола. Готовятся они гораздо проще популярного салата с идентичным названием. Такое изысканное блюдо точно поразит ваших гостей.
Идея приготовления праздничных брускет "Цезарь" опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов.
Ингредиенты:
- багет
- листья салата
- соус "Цезарь"
- куриное филе
- чери
- сыр твердый выдержанный
- масло для жарки
- специи
Способ приготовления:
1. Филе замариновать в специях (паприка, соль и травы).
2. Поджарить на сковороде.
3. Готовое филе порезать на маленькие кусочки.
4. Багет нарезать и обжарить с помощью масла в сковороде или в духовке.
5. Багет смазать соусом.
6. Выложить листья салата, филе, добавить помидоры черри.
7. Полить соус сеточкой и посыпать щедро тертым сыром.
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