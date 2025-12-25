Все рецепты
Изысканные праздничные брускетты с хамоном и вялеными томатами: рецепт на Новый год
Хрустящие брускетты с хамоном и томатами – изысканная закуска на Новый год. Она будет значительно лучше привычных бутрербродов, к которым все привыкли. Багет обязательно нужно подсушить, чтобы он был хрустящий.
Идея приготовления изысканных праздничных брускетт опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр филадельфия
- багет
- хамон
- вяленые томаты
- руккола
- гранатовый соус
Способ приготовления:
1. Багет подсушить в духовке или на гриле.
2. Смазать крем-сыром.
3. Добавить рукколу, вяленые томаты, хамон.
4. Посыпать пармезаном.
5. По желанию добавить гранатовый соус.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: