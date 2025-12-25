Хрустящие брускетты с хамоном и томатами – изысканная закуска на Новый год. Она будет значительно лучше привычных бутрербродов, к которым все привыкли. Багет обязательно нужно подсушить, чтобы он был хрустящий.

Идея приготовления изысканных праздничных брускетт опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

сыр филадельфия

багет

хамон

вяленые томаты

руккола

гранатовый соус

Способ приготовления:

1. Багет подсушить в духовке или на гриле.

2. Смазать крем-сыром.

3. Добавить рукколу, вяленые томаты, хамон.

4. Посыпать пармезаном.

5. По желанию добавить гранатовый соус.

