Изысканные праздничные брускетты с хамоном и вялеными томатами: рецепт на Новый год

Хрустящие брускетты с хамоном и томатами – изысканная закуска на Новый год. Она будет значительно лучше привычных бутрербродов, к которым все привыкли. Багет обязательно нужно подсушить, чтобы он был хрустящий.

Идея приготовления изысканных праздничных брускетт опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • сыр филадельфия
  • багет
  • хамон
  • вяленые томаты
  • руккола
  • гранатовый соус

Способ приготовления:

1. Багет подсушить в духовке или на гриле.

2. Смазать крем-сыром.

3. Добавить рукколу, вяленые томаты, хамон.

4. Посыпать пармезаном.

5. По желанию добавить гранатовый соус.

