Изысканные тарталетки с красной рыбой на Новый год: делимся простым рецептом

Тарталетки с красной рыбой – изысканная закуска на Новый год. Такое блюдо не только очень вкусное, но и элементарно готовится. Оно станет отличной альтернативой привычным бутербродам.

Идея приготовления праздничных рыбных тарталеток опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

  • 100 г слабосоленой рыбы (семга или форель)
  • 5-6 вареных креветок
  • 2 ст.л. сыра "Филадельфия"
  • 1 ст.л. любой рыбной намазки
  • 1-2 пера зеленого лука
  • 8-10 песочных тарталеток

Способ приготовления:

1. Измельчить слабосоленую рыбу и креветки на кубики.

2. Добавить сыр "Филадельфия" и рыбную пасту.

3. Перемешать до однородной нежной массы.

4. Добавить мелко нарезанный зеленый лук для свежести.

5. Наполнить тарталетки начинкой перед подачей, чтобы они остались хрустящими.

6. По желанию украсить кусочком рыбы или креветки сверху.

