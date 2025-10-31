Куриный рулет с курагой и черносливом – это блюдо, которое поражает своим видом и вкусом. Оно сочетает нежность куриного мяса со сладковатыми нотками сухофруктов, создавая идеальный баланс. Такой рулет одинаково подходит и для повседневного обеда, и для праздничного стола, ведь выглядит эффектно, а готовится достаточно просто.

Идея приготовления изысканного куриного рулета с курагой и черносливом опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

филе курицы – 600 г

куриные бедра без кости и кожицы – 600 г

курага – 125 г

чернослив – 125 г

соль и перец – по вкусу

сушеный чеснок – 1 ч.л.

сухие травы или зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе и бедра нарежьте мелкими кубиками. Переложите в большую миску.

2. Добавьте измельченную курагу, чернослив, соль, перец, сушеный чеснок и любимые специи или зелень. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

3. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 12-24 часа, чтобы мясо хорошо промариновалось.

4. На следующий день выложите смесь на рукав для запекания, сформируйте 2 больших или 3 меньших рулета. Плотно заверните и завяжите края.

5. Выложите рулеты на противень и запекайте в духовке при температуре 80°C примерно 4 часа.

6. После запекания оставьте рулет в духовке до полного остывания, не вынимая его из рукава – так мясо останется сочным.

7. Когда рулет полностью остынет, аккуратно снимите пленку, нарежьте порционными кусочками и подавайте.

