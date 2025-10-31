Изысканный куриный рулет с курагой и черносливом: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Куриный рулет с курагой и черносливом – это блюдо, которое поражает своим видом и вкусом. Оно сочетает нежность куриного мяса со сладковатыми нотками сухофруктов, создавая идеальный баланс. Такой рулет одинаково подходит и для повседневного обеда, и для праздничного стола, ведь выглядит эффектно, а готовится достаточно просто.
Идея приготовления изысканного куриного рулета с курагой и черносливом опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.
Ингредиенты:
- филе курицы – 600 г
- куриные бедра без кости и кожицы – 600 г
- курага – 125 г
- чернослив – 125 г
- соль и перец – по вкусу
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- сухие травы или зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе и бедра нарежьте мелкими кубиками. Переложите в большую миску.
2. Добавьте измельченную курагу, чернослив, соль, перец, сушеный чеснок и любимые специи или зелень. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
3. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 12-24 часа, чтобы мясо хорошо промариновалось.
4. На следующий день выложите смесь на рукав для запекания, сформируйте 2 больших или 3 меньших рулета. Плотно заверните и завяжите края.
5. Выложите рулеты на противень и запекайте в духовке при температуре 80°C примерно 4 часа.
6. После запекания оставьте рулет в духовке до полного остывания, не вынимая его из рукава – так мясо останется сочным.
7. Когда рулет полностью остынет, аккуратно снимите пленку, нарежьте порционными кусочками и подавайте.
