Изысканный меренговый рулет с мандаринами на Новый год: вместо разнообразных тортов
Вместо привычных тортов на новый год можно приготовить вкусный меренговый рулет. В таком десерте сочетаются белковая основа, мандариновый курд, а также нежный творожный крем. Это не только вкусно, но и очень эстетично.
Идея приготовления вкусного меренгового рулета опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- 5 белков
- сахарозаменитель
- 0,5 ч.л. лимонной кислоты
- 20 г кукурузного крахмала
Ингредиенты для курда:
- 300 г мандарин
- 20 г крахмала
- сахарозаменитель
- 2 желтка
Ингредиенты для крема:
- 180 г творога
- 150 г йогурта натурального
- 100 г сливочного сыра
- подсластитель
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку при температуре 150 градусов.
2. Отделить белки от желтков в сухую посуду. Желтки нам не нужны.
3. Добавить кислоту лимона к белкам, взбивать 7-8 минут и добавить сахарозаменитель.
4. Добавить крахмал и осторожно перемешать.
5. Выложить меренгу на пергамент, осторожно распределить лопаткой, отправить в горячую духовку на 15-30 минут до румяности.
6. Для курда мандарины взбить блендером и протереть через сито.
7. Добавить желтки, крахмал и варить до загустения.
8. Для крема взбить блендером все ингридиенты в однородную массу.
9. Достать меренгу из духовки, накрыть полотенцем и сформировать в рулет.
10. После охлаждения раскрутить, смазать кремом, немного оставить для украшения.
11. Скрутить, смазать кремом. украсить по желанию.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: