Изысканный меренговый рулет с мандаринами на Новый год: вместо разнообразных тортов

Изысканный меренговый рулет с мандаринами на Новый год: вместо разнообразных тортов

Вместо привычных тортов на новый год можно приготовить вкусный меренговый рулет. В таком десерте сочетаются белковая основа, мандариновый курд, а также нежный творожный крем. Это не только вкусно, но и очень эстетично.

Идея приготовления вкусного меренгового рулета опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Изысканный меренговый рулет с мандаринами на Новый год: вместо разнообразных тортов

Ингредиенты для основы:

  • 5 белков
  • сахарозаменитель
  • 0,5 ч.л. лимонной кислоты
  • 20 г кукурузного крахмала

Ингредиенты для курда:

  • 300 г мандарин
  • 20 г крахмала
  • сахарозаменитель
  • 2 желтка

Ингредиенты для крема:

  • 180 г творога
  • 150 г йогурта натурального
  • 100 г сливочного сыра
  • подсластитель

Способ приготовления:

Изысканный меренговый рулет с мандаринами на Новый год: вместо разнообразных тортов

1. Разогреть духовку при температуре 150 градусов.

2. Отделить белки от желтков в сухую посуду. Желтки нам не нужны.

Изысканный меренговый рулет с мандаринами на Новый год: вместо разнообразных тортов

3. Добавить кислоту лимона к белкам, взбивать 7-8 минут и добавить сахарозаменитель.

4. Добавить крахмал и осторожно перемешать.

Изысканный меренговый рулет с мандаринами на Новый год: вместо разнообразных тортов

5. Выложить меренгу на пергамент, осторожно распределить лопаткой, отправить в горячую духовку на 15-30 минут до румяности.

6. Для курда мандарины взбить блендером и протереть через сито.

Изысканный меренговый рулет с мандаринами на Новый год: вместо разнообразных тортов

7. Добавить желтки, крахмал и варить до загустения.

8. Для крема взбить блендером все ингридиенты в однородную массу.

Изысканный меренговый рулет с мандаринами на Новый год: вместо разнообразных тортов

9. Достать меренгу из духовки, накрыть полотенцем и сформировать в рулет.

10. После охлаждения раскрутить, смазать кремом, немного оставить для украшения.

Изысканный меренговый рулет с мандаринами на Новый год: вместо разнообразных тортов

11. Скрутить, смазать кремом. украсить по желанию.

