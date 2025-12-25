Вместо привычных тортов на новый год можно приготовить вкусный меренговый рулет. В таком десерте сочетаются белковая основа, мандариновый курд, а также нежный творожный крем. Это не только вкусно, но и очень эстетично.

Идея приготовления вкусного меренгового рулета опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для основы:

5 белков

сахарозаменитель

0,5 ч.л. лимонной кислоты

20 г кукурузного крахмала

Ингредиенты для курда:

300 г мандарин

20 г крахмала

сахарозаменитель

2 желтка

Ингредиенты для крема:

180 г творога

150 г йогурта натурального

100 г сливочного сыра

подсластитель

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку при температуре 150 градусов.

2. Отделить белки от желтков в сухую посуду. Желтки нам не нужны.

3. Добавить кислоту лимона к белкам, взбивать 7-8 минут и добавить сахарозаменитель.

4. Добавить крахмал и осторожно перемешать.

5. Выложить меренгу на пергамент, осторожно распределить лопаткой, отправить в горячую духовку на 15-30 минут до румяности.

6. Для курда мандарины взбить блендером и протереть через сито.

7. Добавить желтки, крахмал и варить до загустения.

8. Для крема взбить блендером все ингридиенты в однородную массу.

9. Достать меренгу из духовки, накрыть полотенцем и сформировать в рулет.

10. После охлаждения раскрутить, смазать кремом, немного оставить для украшения.

11. Скрутить, смазать кремом. украсить по желанию.

