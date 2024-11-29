Печеночный паштет – это классика праздничного стола, но его можно превратить в настоящий кулинарный шедевр. Попытайтесь приготовить нежный паштет из куриной печени, дополненный ярким гранатовым желе. Такое блюдо не только украсит ваш новогодний стол, но и приятно удивит гостей своим изысканным видом и гармоничным вкусом.

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Идея приготовления изысканного печеночного паштета с гранатовым желе для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Софии с ником sofi shuptar в Instagram. Можно подавать в креманках или на бетербродах.

Ингредиенты:

печень куриная – 500 г

яблоко – 2 шт.

лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

сливочное масло – 50 г

Ингредиенты для гранатового желе.

сок гранатовый – 500 г

желатин пищевой – 1 пачка

гранат

Способ приготовления:

1. Перед приготовлением замочить печень на 15 минут в холодной воде, промыть и порезать на кусочки.

2. Яблоки и лук нарезать хаотично.

3. Все выложить на разогретую сковороду, накрыть крышкой и тушить 30 минут на среднем огне, иногда помешивая.

4. Переложить все в блендер и взбить – должно получиться идеальное пюре.

5. В еще теплое пюре добавить сливочное масло, перемешать.

6. Паштет переложить в кольцо – там он должен остыть.

7. Гранатовый сок налить в емкость и дать закипеть, выключить плиту.

8. Пакетик желатина развести в небольшом количестве холодной кипяченой воды. Подождать 5-10 минут, пока желатин разбухнет и добавить его в горячий сок, постоянно помешивая венчиком.

9. Дать остыть до комнатной температуры, и когда желе начнет немного густеть, залить паштет.

10. Гранатовые зерна положить в желе по желанию.

11. Разлить желе на паштет и поставить в холодильник, чтобы застыло желе полностью.

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