Изысканный печеночный паштет с гранатом на новогодний стол: как приготовить вкусную закуску
Печеночный паштет – это классика праздничного стола, но его можно превратить в настоящий кулинарный шедевр. Попытайтесь приготовить нежный паштет из куриной печени, дополненный ярким гранатовым желе. Такое блюдо не только украсит ваш новогодний стол, но и приятно удивит гостей своим изысканным видом и гармоничным вкусом.
Идея приготовления изысканного печеночного паштета с гранатовым желе для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Софии с ником sofi shuptar в Instagram. Можно подавать в креманках или на бетербродах.
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- яблоко – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- сливочное масло – 50 г
Ингредиенты для гранатового желе.
- сок гранатовый – 500 г
- желатин пищевой – 1 пачка
- гранат
Способ приготовления:
1. Перед приготовлением замочить печень на 15 минут в холодной воде, промыть и порезать на кусочки.
2. Яблоки и лук нарезать хаотично.
3. Все выложить на разогретую сковороду, накрыть крышкой и тушить 30 минут на среднем огне, иногда помешивая.
4. Переложить все в блендер и взбить – должно получиться идеальное пюре.
5. В еще теплое пюре добавить сливочное масло, перемешать.
6. Паштет переложить в кольцо – там он должен остыть.
7. Гранатовый сок налить в емкость и дать закипеть, выключить плиту.
8. Пакетик желатина развести в небольшом количестве холодной кипяченой воды. Подождать 5-10 минут, пока желатин разбухнет и добавить его в горячий сок, постоянно помешивая венчиком.
9. Дать остыть до комнатной температуры, и когда желе начнет немного густеть, залить паштет.
10. Гранатовые зерна положить в желе по желанию.
11. Разлить желе на паштет и поставить в холодильник, чтобы застыло желе полностью.
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