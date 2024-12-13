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Изысканный салат "Лебединый пух" для новогоднего стола: простой рецепт
Пекинская капуста – очень простой и полезный овощ для приготовления вкусных и легких салатов. Она отлично сочетается со свежими овощами, зеленью, сыром, морепродуктами и филе.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата с куриным филе, с пекинской капустой и сыром.
Ингредиенты:
- куриное филе 1шт. (вареное)
- яйца 3 шт.
- картофель вареный 2 шт.
- капуста пекинская 0,5 кочана
- сыр твердый 100 г
- майонез
- соль, перец по вкусу
- лук 1 шт.
Маринад:
- сахар 2 ст.л.
- соль 0,5 ч.л.
- уксус яблочный 3-4 ст.л.
- вода 250 мл
Способ приготовления:
1. Отварите овощи, почистите и натрите. Капусту мелко нарежьте, сыр натрите.
2. Куриное мясо сварите и разберите на волокна. Лук замаринуйте.
3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, мясо, майонез, лук, майонез, яйца, майонез, капуста, майонез, твердый сыр.
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