Изысканный салат "Лебединый пух" для новогоднего стола: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Пекинская капуста – очень простой и полезный овощ для приготовления вкусных и легких салатов. Она отлично сочетается со свежими овощами, зеленью, сыром, морепродуктами и филе.

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Салат из капусты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата с куриным филе, с пекинской капустой и сыром.

Вкусный салат

Ингредиенты:

  • куриное филе 1шт. (вареное)
  • яйца 3 шт.
  • картофель вареный 2 шт.
  • капуста пекинская 0,5 кочана 
  • сыр твердый 100 г
  • майонез
  • соль, перец по вкусу
  • лук 1 шт.

Маринад:

  • сахар 2 ст.л.
  • соль 0,5 ч.л.
  • уксус яблочный 3-4 ст.л.
  • вода 250 мл

Способ приготовления:

1. Отварите овощи, почистите и натрите. Капусту мелко нарежьте, сыр натрите.

Ингредиенты для салата

2. Куриное мясо сварите и разберите на волокна. Лук замаринуйте.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, мясо, майонез, лук, майонез, яйца, майонез, капуста, майонез, твердый сыр.

Готовый салат

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