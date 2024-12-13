Пекинская капуста – очень простой и полезный овощ для приготовления вкусных и легких салатов. Она отлично сочетается со свежими овощами, зеленью, сыром, морепродуктами и филе.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата с куриным филе, с пекинской капустой и сыром.

Ингредиенты:

куриное филе 1шт. (вареное)

яйца 3 шт.

картофель вареный 2 шт.

капуста пекинская 0,5 кочана

сыр твердый 100 г

майонез

соль, перец по вкусу

лук 1 шт.

Маринад:

сахар 2 ст.л.

соль 0,5 ч.л.

уксус яблочный 3-4 ст.л.

вода 250 мл

Способ приготовления:

1. Отварите овощи, почистите и натрите. Капусту мелко нарежьте, сыр натрите.

2. Куриное мясо сварите и разберите на волокна. Лук замаринуйте.

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, мясо, майонез, лук, майонез, яйца, майонез, капуста, майонез, твердый сыр.

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