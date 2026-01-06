Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Изысканный салат с креветками: чем заправить вместо привычного майонеза или масла

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Салаты с креветками – это всегда изысканно и празднично. Такие морепродукты прекрасно сочетаются с зеленью и разнообразными овощами. А для заправки идеально подойдет соус на основе авокадо.

Идея приготовления изысканного салата с креветками опубликована на странице фудблогера viktoria vyacheslavna в Instagram.

Ингредиенты:

  • микс листьев салата
  • креветки – 20 шт.
  • красная рыба – 200 г
  • огурец – 1 шт.
  • помидоры черри – 15 шт.
  • крем-сыр – 200 г
  • кунжут – по вкусу

Ингредиенты для соуса с авокадо (подавать в центр):

  • авокадо – 1 шт.
  • масло – 6 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • кленовый сироп – 1 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • горчица – 1 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. На большую тарелку выложить микс салата.

2. Сверху добавить креветки, красную рыбу.

3. Добавить измельченный огурец, помидоры черри и крем-сыр.

4. Отдельно взбить все ингредиенты для соуса до кремовой текстуры.

5. Поставить в центр салата.

