Изысканный салат с креветками: чем заправить вместо привычного майонеза или масла
Салаты с креветками – это всегда изысканно и празднично. Такие морепродукты прекрасно сочетаются с зеленью и разнообразными овощами. А для заправки идеально подойдет соус на основе авокадо.
Идея приготовления изысканного салата с креветками опубликована на странице фудблогера viktoria vyacheslavna в Instagram.
Ингредиенты:
- микс листьев салата
- креветки – 20 шт.
- красная рыба – 200 г
- огурец – 1 шт.
- помидоры черри – 15 шт.
- крем-сыр – 200 г
- кунжут – по вкусу
Ингредиенты для соуса с авокадо (подавать в центр):
- авокадо – 1 шт.
- масло – 6 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- кленовый сироп – 1 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- горчица – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. На большую тарелку выложить микс салата.
2. Сверху добавить креветки, красную рыбу.
3. Добавить измельченный огурец, помидоры черри и крем-сыр.
4. Отдельно взбить все ингредиенты для соуса до кремовой текстуры.
5. Поставить в центр салата.
