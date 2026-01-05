Хурма – фрукт, который стоит добавить в рацион именно зимой. И сделать это можно в салате. Соедините зелень, сыр, а также хамон. Все заправьте пикантным соусом на основе апельсинового сока.

Идея приготовления изысканного салата с хурмой опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Ингредиенты:

1 хурма

1 пачка сыра

100 г хамона

1 пачка листьев салата

Ингредиенты для заправки:

сок апельсина – 3 ст.л.

1 ч.л. меда

1 ч.л. французской горчицы

Способ приготовления:

1. Выложить листья салата на тарелку.

2. Хурму нарезать на тоненькие кусочки.

3. Хамон сложить цветочком.

4. Далее нарезать на треугольнички сыр.

5. Для заправки объединить горчицу, мед и сок апельсина.

6. Полить сверху.

7. Такой салат простой, но одновременно изысканный, придаст вашему столу праздничности.

