Изысканный зимний салат с хурмой без майонеза: чем заправить
Хурма – фрукт, который стоит добавить в рацион именно зимой. И сделать это можно в салате. Соедините зелень, сыр, а также хамон. Все заправьте пикантным соусом на основе апельсинового сока.
Идея приготовления изысканного салата с хурмой опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 хурма
- 1 пачка сыра
- 100 г хамона
- 1 пачка листьев салата
Ингредиенты для заправки:
- сок апельсина – 3 ст.л.
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. французской горчицы
Способ приготовления:
1. Выложить листья салата на тарелку.
2. Хурму нарезать на тоненькие кусочки.
3. Хамон сложить цветочком.
4. Далее нарезать на треугольнички сыр.
5. Для заправки объединить горчицу, мед и сок апельсина.
6. Полить сверху.
7. Такой салат простой, но одновременно изысканный, придаст вашему столу праздничности.
