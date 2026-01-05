Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Изысканный зимний салат с хурмой без майонеза: чем заправить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
189
Изысканный зимний салат с хурмой без майонеза: чем заправить

Хурма – фрукт, который стоит добавить в рацион именно зимой. И сделать это можно в салате. Соедините зелень, сыр, а также хамон. Все заправьте пикантным соусом на основе апельсинового сока.

Идея приготовления изысканного салата с хурмой опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Изысканный зимний салат с хурмой без майонеза: чем заправить

Ингредиенты:

  • 1 хурма
  • 1 пачка сыра
  • 100 г хамона
  • 1 пачка листьев салата

Ингредиенты для заправки:

  • сок апельсина – 3 ст.л.
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. французской горчицы

Способ приготовления:

Изысканный зимний салат с хурмой без майонеза: чем заправить

1. Выложить листья салата на тарелку.

2. Хурму нарезать на тоненькие кусочки.

Изысканный зимний салат с хурмой без майонеза: чем заправить

3. Хамон сложить цветочком.

4. Далее нарезать на треугольнички сыр.

Изысканный зимний салат с хурмой без майонеза: чем заправить

5. Для заправки объединить горчицу, мед и сок апельсина.

6. Полить сверху.

Изысканный зимний салат с хурмой без майонеза: чем заправить

7. Такой салат простой, но одновременно изысканный, придаст вашему столу праздничности.

Изысканный зимний салат с хурмой без майонеза: чем заправить

