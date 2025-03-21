Котлеты – универсальный вариант обеда. Такие изделия можно подать абсолютно в любой гарнир. Главное – чтобы фарш получился сочным и, при этом, нежирным. Для этого вам понадобится несколько обычных компонентов.

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Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Сливочное масло для фарша обязательно должно быть холодным.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

яйца – 1 шт.

панировочные сухари – 2 ст.л.

лук – 1 шт. (измельченная)

чеснок – 1 зубчик (выжать или натереть)

йогурт или сметана – 2 ст.л.

холодное сливочное масло – 2 ст.л.

соль, перец, копченая паприка – по вкусу

оливковое или растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Для фарша в глубокой миске смешать куриный фарш.

2. Мелко измельченный лук, чеснок, яйцо, сухари, йогурт или сметану, растопленное масло и специи.

3. Хорошо вымесить массу, чтобы получилась однородная структура.

4. Смочите руки водой и сформуйте котлетки желаемого размера.

5. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить котлеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

6. Переложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир и подавать горячими.

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