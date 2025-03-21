К гречке, картофелю и макаронам: как приготовить нежирные куриные котлеты на обед
Котлеты – универсальный вариант обеда. Такие изделия можно подать абсолютно в любой гарнир. Главное – чтобы фарш получился сочным и, при этом, нежирным. Для этого вам понадобится несколько обычных компонентов.
Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Сливочное масло для фарша обязательно должно быть холодным.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- яйца – 1 шт.
- панировочные сухари – 2 ст.л.
- лук – 1 шт. (измельченная)
- чеснок – 1 зубчик (выжать или натереть)
- йогурт или сметана – 2 ст.л.
- холодное сливочное масло – 2 ст.л.
- соль, перец, копченая паприка – по вкусу
- оливковое или растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Для фарша в глубокой миске смешать куриный фарш.
2. Мелко измельченный лук, чеснок, яйцо, сухари, йогурт или сметану, растопленное масло и специи.
3. Хорошо вымесить массу, чтобы получилась однородная структура.
4. Смочите руки водой и сформуйте котлетки желаемого размера.
5. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить котлеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
6. Переложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир и подавать горячими.
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