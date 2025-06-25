К картофелю, макаронам и любой каше: как приготовить вкусный гуляш из свинины
Кусочек мяса, который уже давно лежит в вашей морозилке, можно использовать для приготовления гуляша. Такое блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру. Даже обычная каша станет очень сытной и аппетитной.
Как приготовить вкусный гуляш из свинины рассказала фудблогер Екатерина с ником kathycoooks в Instagram. Благодаря соусу мясо точно не будет сухим.
Ингредиенты:
- свинина (лопатка или шея) – 400 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- томатный соус – 3-4 ст. л.
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- вода – 2-3 ст.л. (для крахмала)
- консервированный зеленый горошек – 3-4 ст.л.
- соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка - по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Свинину нарезать кусочками.
2. Обжарить до румяной корочки.
3. Добавить нарезанный лук и морковь, тушить вместе несколько минут.
4. Добавить специи, томатный соус и залить водой (мясо должно быть полностью покрыто).
5. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 30-40 минут, пока мясо не станет мягким.
6. Крахмал смешать с водой до однородности и влить в гуляш – соус становится густым, насыщенным и блестящим.
7. В самом конце добавить зеленый горошек и готовить еще минуту.
8. Подавать с пюре, посыпать зеленью.
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