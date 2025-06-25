Кусочек мяса, который уже давно лежит в вашей морозилке, можно использовать для приготовления гуляша. Такое блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру. Даже обычная каша станет очень сытной и аппетитной.

Как приготовить вкусный гуляш из свинины рассказала фудблогер Екатерина с ником kathycoooks в Instagram. Благодаря соусу мясо точно не будет сухим.

Ингредиенты:

свинина (лопатка или шея) – 400 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

томатный соус – 3-4 ст. л.

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

вода – 2-3 ст.л. (для крахмала)

консервированный зеленый горошек – 3-4 ст.л.

соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка - по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать кусочками.

2. Обжарить до румяной корочки.

3. Добавить нарезанный лук и морковь, тушить вместе несколько минут.

4. Добавить специи, томатный соус и залить водой (мясо должно быть полностью покрыто).

5. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 30-40 минут, пока мясо не станет мягким.

6. Крахмал смешать с водой до однородности и влить в гуляш – соус становится густым, насыщенным и блестящим.

7. В самом конце добавить зеленый горошек и готовить еще минуту.

8. Подавать с пюре, посыпать зеленью.

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