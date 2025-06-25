К картофелю, макаронам и любой каше: как приготовить вкусный гуляш из свинины

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,6 т.
К картофелю, макаронам и любой каше: как приготовить вкусный гуляш из свинины

Кусочек мяса, который уже давно лежит в вашей морозилке, можно использовать для приготовления гуляша. Такое блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру. Даже обычная каша станет очень сытной и аппетитной.

Как приготовить вкусный гуляш из свинины рассказала фудблогер Екатерина с ником kathycoooks в Instagram. Благодаря соусу мясо точно не будет сухим.

К картофелю, макаронам и любой каше: как приготовить вкусный гуляш из свинины

Ингредиенты:

  • свинина (лопатка или шея) – 400 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • томатный соус – 3-4 ст. л.
  • кукурузный крахмал – 1 ч.л.
  • вода – 2-3 ст.л. (для крахмала)
  • консервированный зеленый горошек – 3-4 ст.л.
  • соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка - по вкусу
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

К картофелю, макаронам и любой каше: как приготовить вкусный гуляш из свинины

1. Свинину нарезать кусочками.

2. Обжарить до румяной корочки.

К картофелю, макаронам и любой каше: как приготовить вкусный гуляш из свинины

3. Добавить нарезанный лук и морковь, тушить вместе несколько минут.

4. Добавить специи, томатный соус и залить водой (мясо должно быть полностью покрыто).

К картофелю, макаронам и любой каше: как приготовить вкусный гуляш из свинины

5. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 30-40 минут, пока мясо не станет мягким.

6. Крахмал смешать с водой до однородности и влить в гуляш – соус становится густым, насыщенным и блестящим.

К картофелю, макаронам и любой каше: как приготовить вкусный гуляш из свинины

7. В самом конце добавить зеленый горошек и готовить еще минуту.

8. Подавать с пюре, посыпать зеленью.

К картофелю, макаронам и любой каше: как приготовить вкусный гуляш из свинины

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